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    Hız radarları özelleştiriliyor: Fransa ülke geneline yaymaya karar verdi

    Otoyollarda ve şehirlerde hız limitlerinin aşılmasını engellemek kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan radarlar artık özelleşiyor. Fransa, bu hamlesini ülke geneline yayıyor.
    Yollarda yeni dönem: Hız cezalarını artık özel şirketler kesecek Tam Boyutta Gör
    Fransa, 2018 yılında güvenlik güçlerinin alkollü ve uyuşturuculu araç kullanımı gibi daha ciddi sorunlara odaklanmak için hız denetimlerini dış kaynak olarak dışarıdan temin etmeye başladı. Yıllar süren denemelerin ardından 2025 itibariyle Fransa’nın geneline doğru bu uygulama yaygınlaştırılacak.

    Hız sınırına aşanlara cezayı özel şirket kesecek

    Fransa’da uzun süredir gündemde olan özel şirketlere devredilmiş radarlı araçlar, 2025 baharında Güney bölgesine giriş yapmaya hazırlanıyor. Fransa’da uygulanan bu sistem, güvenlik güçlerinin kontrolündeki araçların özel şirketler tarafından işletilmesini öngörüyor.

    Yollarda yeni dönem: Hız cezalarını artık özel şirketler kesecek Tam Boyutta Gör
    Fransa’da açılan 34,48 milyon euroluk ihaleyi OTC şirketi kazandı. Radarlı araçların işletmesi için özel şirketlerin devreye girmesiyle, bu araçlar artık yüzde 100 otomatik radar sistemleriyle çalışacak şekilde yeniden düzenlenecek. Şirket, süreç içerisinde araçları kullanacak sürücüleri işe alacak. Bu araçlarda herhangi bir işaret de bulunmayacak.

    Projenin uygulama süreci aşamalı olarak ilerleyecek. Bahar aylarında başlayacak ilk aşama, araçların teknik olarak yeniden düzenlenmesi, sürücülerin eğitimi ve lojistik merkezlerin kurulması ile devam edecek. Her bir ilin bu sisteme dahil edilmesinin ise yaklaşık bir ila iki yıl sürebileceği değerlendiriliyor.

    Sürücüler için yeni dönem

    Yollarda yeni dönem: Hız cezalarını artık özel şirketler kesecek Tam Boyutta Gör
    Radar araçlarının özelleştirilmesi, özellikle hız limitlerine uyma konusunda daha sıkı denetimlere neden olacak. Normandiya, Bretagne ve diğer bölgelerdeki uygulamalardan elde edilen veriler, bu araçların 2023’te 12 milyon kontrol gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Yeni uygulamanın trafik kazalarını azaltması ve yolların daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Ancak, bu sistemin getireceği ekonomik ve sosyal etkiler de merak konusu.

    Fransa’da uygulanan bu yenilikçi sistemde özel radar araçlarının güzergahları ilgili bakanlık tarafından belirleniyor. GPS ile belirlenen rota dışına çıkmak ise yasak. Ayrıca aktarılanlara göre bu araçlar, Fransa’ya yılda yaklaşık 194 bin euro kazandırıyor.

    Kaynakça https://www.largus.fr/actualite-automobile/voitures-radars-privatisees-elles-debarquent-dans-le-sud-au-printemps-2025-30037898.html https://www.connexionfrance.com/news/more-unmarked-radar-cars-to-catch-speeders-in-france-where-and-how-they-work/697154
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