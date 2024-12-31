Hız radarları özelleştiriliyor: Fransa ülke geneline yaymaya karar verdi

Hız sınırına aşanlara cezayı özel şirket kesecek
Fransa’da uzun süredir gündemde olan özel şirketlere devredilmiş radarlı araçlar, 2025 baharında Güney bölgesine giriş yapmaya hazırlanıyor. Fransa’da uygulanan bu sistem, güvenlik güçlerinin kontrolündeki araçların özel şirketler tarafından işletilmesini öngörüyor.
Projenin uygulama süreci aşamalı olarak ilerleyecek. Bahar aylarında başlayacak ilk aşama, araçların teknik olarak yeniden düzenlenmesi, sürücülerin eğitimi ve lojistik merkezlerin kurulması ile devam edecek. Her bir ilin bu sisteme dahil edilmesinin ise yaklaşık bir ila iki yıl sürebileceği değerlendiriliyor.
Sürücüler için yeni dönem
Fransa’da uygulanan bu yenilikçi sistemde özel radar araçlarının güzergahları ilgili bakanlık tarafından belirleniyor. GPS ile belirlenen rota dışına çıkmak ise yasak. Ayrıca aktarılanlara göre bu araçlar, Fransa’ya yılda yaklaşık 194 bin euro kazandırıyor.Kaynakça https://www.largus.fr/actualite-automobile/voitures-radars-privatisees-elles-debarquent-dans-le-sud-au-printemps-2025-30037898.html https://www.connexionfrance.com/news/more-unmarked-radar-cars-to-catch-speeders-in-france-where-and-how-they-work/697154 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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