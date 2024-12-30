YouTube'a rasgele video oynatma tuşu geliyor

Shorts düzeninde oynatıcı açılıyor
YouTube'un ana sayfasında sağ alt köşede belirecek olan siyah renkli düğmeye tıklandığında Shorts oynatıcısında yeni bir video başlatılıyor. Ancak sadece Shorts videoları sunulmuyor, normal YouTube videoları da yer alıyor. Muhtemelen bu videolar daha önceki tercihlerinizi hesaba katarak önünüze sunuluyor.
YouTube, "Bir şeyler oynat" tuşunu ilk olarak geçtiğimiz sene test etmeye başlamıştı. Ancak önceden test edilen tuş, ana sayfa üzerinde belirli aralıklarla gösterilirken, yeni düzende ekranda yüzen bir tuş olarak kalıcı olarak yer alacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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