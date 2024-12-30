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    YouTube'a rasgele video oynatma tuşu geliyor

    YouTube, mobil uygulamasına yeni tuş eklemeyi planlıyor. "Bir şeyler oynat" isimli yeni bir yüzen tuş ile kullanıcılara rasgele videolar oynatabilme imkanı sunulacak. 
    YouTube'a rasgele video oynatma tuşu geliyor Tam Boyutta Gör
    YouTube, mobil uygulamasına yeni tuş eklemeyi planlıyor. "Bir şeyler oynat" isimli yeni bir yüzen tuş ile kullanıcılara rasgele videolar oynatabilme imkanı sunulacak. 

    Shorts düzeninde oynatıcı açılıyor

    YouTube'un ana sayfasında sağ alt köşede belirecek olan siyah renkli düğmeye tıklandığında Shorts oynatıcısında yeni bir video başlatılıyor. Ancak sadece Shorts videoları sunulmuyor, normal YouTube videoları da yer alıyor. Muhtemelen bu videolar daha önceki tercihlerinizi hesaba katarak önünüze sunuluyor.

    YouTube, "Bir şeyler oynat" tuşunu ilk olarak geçtiğimiz sene test etmeye başlamıştı. Ancak önceden test edilen tuş, ana sayfa üzerinde belirli aralıklarla gösterilirken, yeni düzende ekranda yüzen bir tuş olarak kalıcı olarak yer alacak gibi görünüyor. 

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