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    Spotify, bazı sanatçıların arama sonuçlarında müstehcen videolar gösterdi

    Dünyanın en büyük müzik akış hizmetlerinden birisi olan Spotify, ilginç bir konuyla gündeme geliyor. Spotify, görünüşe göre bazı arama sonuçlarında müstehcen videolar gösteriyor.
    Spotify, bazı arama sonuçlarında müstehcen videolar gösterdi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük müzik akış hizmetlerinden birisi olan Spotify, son günlerde ilginç ve şaşırtıcı bir olayla gündeme gelmiş durumda. Reddit'te bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsü, popüler sanatçı M.I.A.’nın arama sonuçlarında pornografik bir videonun öneri olarak listelendiğini ortaya çıkardı. Her ne kadar bu içerik kısa sürede kaldırılmış olsa da, olay kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar yaptıkları aramalarda benzer içerikler gördüğünü bildirdi.

    Spotify’ın denetim mekanizmaları yetersiz kaldı

    Spotify’ın kullanıcı politikaları gereği platformda cinsel içerikli materyallerin paylaşılması yasak. Ancak, bu tür içeriklerin “Podcast” sekmesi üzerinden platforma sızdığı görülüyor. Özellikle, rastgele alfanumerik karakterlerden oluşan hesap isimleriyle yayın yapan bazı kullanıcıların, yetişkin videolarını Spotify’ın denetim mekanizmalarını atlayarak yüklediği tespit edildi.

    Spotify, bazı arama sonuçlarında müstehcen videolar gösterdi Tam Boyutta Gör
    Bir Spotify temsilcisi, The Verge’e yaptığı açıklamada, bu içeriklerin “politikalarımızın ihlali nedeniyle kaldırıldığını” söyledi. Ancak bu tür içeriklerin nasıl yayımlandığı ve denetim mekanizmalarının neden yetersiz kaldığı soruları henüz tam olarak yanıtlanmış değil.

    Öte yandan platformda bulunan uygunsuz içerikleri raporlamak, kullanıcılar için oldukça zahmetli bir süreç. Spotify uygulamasında böyle bir içerik için doğrudan şikayet etme seçeneği bulunmuyor. Bunun yerine kullanıcıların, içerik bağlantısını kopyalayıp web sitesi üzerinden ihlalde bulunulan materyalleri bildirmesi gerekiyor. Bu olay, Spotify’ın ilk kez yetişkin içerikle gündeme gelişi değil. Daha önce de kullanıcılar, algoritmik önerilerde yer alan erotik ses kayıtları ve kullanıcıların oluşturduğu çalma listelerindeki uygunsuz kapak görselleri gibi durumları raporlamıştı.

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