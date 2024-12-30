Spotify, bazı sanatçıların arama sonuçlarında müstehcen videolar gösterdi

Spotify’ın denetim mekanizmaları yetersiz kaldı
Spotify’ın kullanıcı politikaları gereği platformda cinsel içerikli materyallerin paylaşılması yasak. Ancak, bu tür içeriklerin “Podcast” sekmesi üzerinden platforma sızdığı görülüyor. Özellikle, rastgele alfanumerik karakterlerden oluşan hesap isimleriyle yayın yapan bazı kullanıcıların, yetişkin videolarını Spotify’ın denetim mekanizmalarını atlayarak yüklediği tespit edildi.
Öte yandan platformda bulunan uygunsuz içerikleri raporlamak, kullanıcılar için oldukça zahmetli bir süreç. Spotify uygulamasında böyle bir içerik için doğrudan şikayet etme seçeneği bulunmuyor. Bunun yerine kullanıcıların, içerik bağlantısını kopyalayıp web sitesi üzerinden ihlalde bulunulan materyalleri bildirmesi gerekiyor. Bu olay, Spotify’ın ilk kez yetişkin içerikle gündeme gelişi değil. Daha önce de kullanıcılar, algoritmik önerilerde yer alan erotik ses kayıtları ve kullanıcıların oluşturduğu çalma listelerindeki uygunsuz kapak görselleri gibi durumları raporlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: