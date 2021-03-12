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    YouTube kanallarına yeni vergilendirme süreci başladı

    31 Mayıs tarihine kadar Adsense üzerinden gerekli vergi formlarını doldurursanız sadece ABD gelirlerinden yüzde 30, doldurmazsanız global gelirlerden yüzde 24 kesinti yapılacak.
    12 Mart 2021, 11:25 (46 dk.)
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    YouTube kanallarına yeni vergilendirme süreci başladı
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    Son dönemde ülkemizde YouTube üzerinden gelir elde edenlere yönelik olarak uygulanan geçmişe dönük vergilendirmeler devam ederken ABD’den de yeni bir vergi adımı geldi. Google yüzde 30’a kadar vergi uygulayacak.

    Vergi bilgileri alınıyor

    Adsense üzerinden kullanıcılara yapılan bilgilendirmede Haziran ayından itibaren yeni bir vergi diliminin devreye gireceği belirtiliyor. ABD hükümeti tarafından belirlenen yeni şartlar bizi de doğrudan ilgilendiriyor.

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    Yeni kurallara göre kanal videoları ABD sınırları içerisinden de trafik alıyorsa ve bu trafiğin bir gelir karşılığı varsa yüzde 30’a kadar stopaj vergisi uygulanması söz konusu. Ayrıca ücretli abonelik ve içeriklerden de kesinti yapılacak.

    Google bu nedenle Adsense kullanıcılarının özel bir vergi formu doldurmaları isteniyor. Bu formda kişi ve adres bilgileri yer alırken muafiyet konusunda da seçenekler var. Vergi muafiyetine dahil olmak isteyenlerin ikili anlaşmaları uzman kişiler ile araştırmalarında fayda var.

    31 Mayıs tarihine kadar formu doldurmayanların ise tüm dünya genelinde yüzde 24 stopaj vergisine maruz kalma durumu var. Yani Türkiye’de verdiğiniz verginin yanında bir de ABD vergisi söz konusu olacak.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vergi feederları bunlar be heryer vergi.

    Bune la biz niye doğduk vergi ödemek içinmi.
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    Amd64x2 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    İlan reklam, tabela, ÇTV, abone, bildirim, yorum, like (dislike lar vergiden düşer) vergileri falanda gelmeli.
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