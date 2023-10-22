Youtube, sanatçıların sesini taklit edebilen bir yapay zekâ aracı üzerinde çalışıyor

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Dünyanın en büyük video paylaşım platformu Youtube, ünlü sanatçıların seslerini taklit edebilen yepyeni bir yapay zekâ uygulaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

YouTube kullanıcıları, çok yakında ünlü sanatçılar tarafından söylenmiş gibi görünen müzikleri platforma yükleyebilir.

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Hala üzerinde çalışılan en önemli konulardan biri para kazanmanın bu yapay zekâ uygulamasıyla nasıl işleyeceği merak konusu durumda. Sanatçılara YouTube'un yapay zekâ modelini beslediği müzik için mi yoksa yapay zekâ aracı kullanılarak yapılan içerik için mi ödeme yapılacağı henüz belli değil.

YouTube'un yapay zekâsını eğitmek için kullanılan müzikleri için şarkı yazarlarına nasıl ödeme yapacağı da belirsizliğini koruyor. Kayıt şirketlerinin de yapay zekâ modelinin nasıl eğitileceği ve sanatçıların bu modele dâhil olma ya da olmama konusunda nasıl bir yetkiye sahip olacakları konusunda soruları olduğu bildiriliyor.

Bu araç ortaya çıkarsa, çıktığında YouTube ilk olarak belirli bir grup içerik oluşturucuya, katılmayı tercih eden sanatçıların seslerine erişim vererek beta testi yapmayı planlıyor.

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Youtube, sanatçıları taklit eden yapay zekâ üzerine çalışıyor