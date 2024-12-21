WhatsApp'tan yeni yıl hediyesi: Konfeti animasyonlu emoji tepkileri geliyor

- WhatsApp'ın yeni konfeti animasyonlu emoji tepkileri ile mesajlaşma deneyimine renkli dokunuş
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WhatsApp'ın yeni konfeti animasyonlu emoji tepkileri ile mesajlaşma deneyimine renkli dokunuş
Yeni özellik kapsamında Party Popper, Partying Face ve Confetti Ball emojileri, mesajlara tepki olarak kullanıldığında renkli konfeti animasyonlarını tetikleyecek. Teknik açıdan bakıldığında, bu yeni animasyonlar Lottie adı verilen açık kaynaklı bir animasyon çerçevesi üzerine inşa edildi. Lottie, mobil uygulamalar için optimize edilmiş, yüksek kaliteli animasyonlar oluşturmaya olanak tanıyan bir teknoloji. Bu sayede WhatsApp, görsel açıdan etkileyici animasyonları uygulama performansından ödün vermeden kullanıcılarına sunabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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