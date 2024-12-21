WhatsApp'tan yeni yıl hediyesi: Konfeti animasyonlu emoji tepkileri geliyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcılarının mesajlaşma deneyimini daha eğlenceli hale getirmek için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Android için WhatsApp beta 2.24.24.17 ve iOS için WhatsApp beta 24.25.10.78 sürümlerinde ortaya çıkan yeni özellik, konfeti emoji tepkilerini canlı animasyonlarla buluşturuyor. Bu güncelleme, özellikle yaklaşan yeni yıl kutlamaları için kullanıcılara daha etkileşimli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

WhatsApp'ın yeni konfeti animasyonlu emoji tepkileri ile mesajlaşma deneyimine renkli dokunuş

Yeni özellik kapsamında Party Popper, Partying Face ve Confetti Ball emojileri, mesajlara tepki olarak kullanıldığında renkli konfeti animasyonlarını tetikleyecek. Teknik açıdan bakıldığında, bu yeni animasyonlar Lottie adı verilen açık kaynaklı bir animasyon çerçevesi üzerine inşa edildi. Lottie, mobil uygulamalar için optimize edilmiş, yüksek kaliteli animasyonlar oluşturmaya olanak tanıyan bir teknoloji. Bu sayede WhatsApp, görsel açıdan etkileyici animasyonları uygulama performansından ödün vermeden kullanıcılarına sunabiliyor.

Yukarıdaki görselde de görülen WhatsApp'ın bu yeni özelliği şu anda beta test aşamasında olsa da, bazı kullanıcılar App Store'daki kararlı sürümde de bu özellikle karşılaşmaya başladı. Ancak şirketin yeni yıl kutlamaları öncesinde bu özelliği tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp'ın yeni özelliği: Animasyonlu konfeti emoji tepkileri