YouTube Türkiye'den uygunsuz içerikli çizgi filmler hakkında açıklama

YouTube’da çizgi film formatında uygunsuz hikayeler anlatan videolar son günlerde gündem oldu. YouTube, büyük tepki çeken bu içerik hakkında açıklama yayınladı.

YouTube’da bazı kanallar erotik, ensest, tecavüz, pedofili vb. hikayeler yazarak Gacha Life gibi oyun motorları aracılığıyla çizgi film formatında videoya dönüştürüyor. Bu videoları yayınlayan kanallar 500 binin üzerinde aboneye ve 250 binin üzerinde görüntülenmeler sahip. Sıradan çizgi film gibi görünen bu içerikler çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor.

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YouTube söz konusu popüler kanalların videolarını sildi ve Türkiye’den erişime kapattı ancak hala benzer videolar bulunuyor. YouTube’dan yapılan açıklamada videoların makine öğrenimi ve insanlar tarafından incelenmelerin sürdüğü belirtiliyor. Karşılaştığınız uygunsuz içerikli kanalları şikayet et butonu vasıtasıyla YouTube’a bildirerek uygunsuz içeriklerin daha hızlı şekilde silinmesine yardımcı olabilirsiniz.

YouTube Türkiye’nin açıklaması şöyle:

"YouTube’da çocukların güvende kalmalarını sağlamak bizim için son derece önemlidir. Uygunsuz içerikleri mümkün olan en kısa sürede kaldırdığımızdan emin olmamızı sağlayan net yönergelere ve kapsamlı yaptırım süreçlerine sahibiz. Bu konuda daima teknolojiyi ve uzmanları bir araya getiren çok titiz bir yaklaşımla hareket ediyor, yasadışı aktiviteleri ilgili kanuni mercilere bildiriyoruz.

Bu konudaki şikayetleri titizlikle inceliyoruz. Kuralları ihlal etme potansiyeli olan videoları makine öğrenimi teknolojisinden ve otomasyon araçlarından yararlanarak hızlı şekilde tespit ediyor ve insanlar tarafından incelenmeye yönlendiriyoruz.

Türkiye'de de bu alanda önemli paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu çalışmalardan biri olarak geçen yıl başlattığımız “Internot Olmaya Var mısın?” projesi kapsamında, 6-12 yaş arası binlerce çocuğun, ailelerinin ve öğretmenlerinin çocukların internet dünyasını güvenle keşfetmelerine yardımcı olacak eğitimler almalarını sağladık. Platformlarımız üzerinde çocukların güvenliğini sağlamak, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en temel önceliklerimizden olmaya devam edecek."

https://beinternetawesome.withgoogle.com/tr_all/

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