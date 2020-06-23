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Steam'in geleneksel yaz indirimleri bu yıl yine PC oyuncuları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yaz İndirimleri 2020 için artık yalnızca birkaç gün kalmış durumda. Peki Steam Yaz İndirimleri 2020 ne zaman başlayacak ve tam olarak kaç gün sürecek?

Yaz İndirimleri 2020 ne zaman başlıyor?

Bu yıl yaz indirimleri 25 Haziran'da Türkiye saatiyle 20.00'da start verecek. İndirimlerin 9 Temmuz itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Her yıl olduğu gibi yine iki haftalık bir kampanya süreci bizleri bekliyor olacak.

Yaz indirimlerinde milyonlarca oyunda %90'a varan indirimlerin yapılması ve GTA V, PUBG, Euro Truck Simulator 2, Witcher 3, Dark Souls III, Resident Evil 2-3 gibi birçok popüler yapımın da uygun fiyatlarla satılması bekleniyor.

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