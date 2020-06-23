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    Steam Yaz İndirimleri 2020 ne zaman başlayacak?

    Steam Yaz İndirimleri 2020 çok yakında start veriyor. Yaz indirimlerinde milyonlarca oyun %90'a varan indirimlerle satılacak. Peki Yaz İndirimleri 2020 ne zaman başlıyor?
    31 sn.
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    2
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam Yaz İndirimleri 2020 ne zaman başlayacak?
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    Steam'in geleneksel yaz indirimleri bu yıl yine PC oyuncuları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yaz İndirimleri 2020 için artık yalnızca birkaç gün kalmış durumda. Peki Steam Yaz İndirimleri 2020 ne zaman başlayacak ve tam olarak kaç gün sürecek?

    Yaz İndirimleri 2020 ne zaman başlıyor?

    Bu yıl yaz indirimleri 25 Haziran'da Türkiye saatiyle 20.00'da start verecek. İndirimlerin 9 Temmuz itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Her yıl olduğu gibi yine iki haftalık bir kampanya süreci bizleri bekliyor olacak.

    Yaz indirimlerinde milyonlarca oyunda %90'a varan indirimlerin yapılması ve GTA VPUBGEuro Truck Simulator 2, Witcher 3, Dark Souls III, Resident Evil 2-3 gibi birçok popüler yapımın da uygun fiyatlarla satılması bekleniyor.



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