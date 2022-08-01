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Bored Ape Yacht Club’ın arkasındaki şirket Yuga Labs, kısa süre önce CryptoPunks ve Meebits NFT koleksiyonlarını satın aldığını açıklamıştı. Bu konu ile ilgili gelişmeler devam ederken bu kez Yuga Labs, Meebits NFT’lerinin satışlarında yüzde 5 telif ücreti alacağını duyurdu.

Yuga Labs‘ın Twitter sayfasından yapılan duyuruya göre, Meebits NFT’lerinin satışlarında yüzde 5 oranında telif ücreti alınacak. Yapılan bu hemen yürürlüğe girecek. Ayrıca bu hamle kullanıcıların koleksiyonun bir parçasına sahip olmasına yardımcı olacak.

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Hatırlatmak gerekirse Yuga Labs, daha önce anlaşma imzalandığında Meebits ve CryptoPunks sahiplerine NFT’leri için tam ticari haklar vererek onlara Bored Ape sahiplerinin NFT’lerinden para kazanmaları ve her türlü ticari içerikte öne çıkarmaları için aynı hakları verdiğini duyurmuştu.

Son olarak Yuga Labs, gelecek planları hakkında ayrıntılı bir bilgi vermese de ekip, kendin yap deneyi, teknolojik minimalizm ve birlikte çalışabilirlik dahil olmak üzere Meebits topluluğunun temel değerlerini ikiye katlamak istediğini belirtti.

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Yuga Labs, Meebits NFT satışlarından telif ödemesi alacak