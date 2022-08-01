Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yuga Labs, Meebits NFT satışlarından telif ödemesi alacak

    NFT dünyasının yakından tanıdığı Yuga Labs, Meebits'in NFT satışlarından yüzde 5 oranında telif ücreti alacağını açıkladı.                                       
    Oy Ver

    Yuga Labs, Meebits NFT satışlarından telif ödemesi alacak
    Tam Boyutta Gör

    Bored Ape Yacht Club’ın arkasındaki şirket Yuga Labs, kısa süre önce CryptoPunks ve Meebits NFT koleksiyonlarını satın aldığını açıklamıştı. Bu konu ile ilgili gelişmeler devam ederken bu kez Yuga Labs, Meebits NFT’lerinin satışlarında yüzde 5 telif ücreti alacağını duyurdu. 

    Yuga Labs‘ın Twitter sayfasından yapılan duyuruya göre, Meebits NFT’lerinin satışlarında yüzde 5 oranında telif ücreti alınacak. Yapılan bu hemen yürürlüğe girecek. Ayrıca bu hamle kullanıcıların koleksiyonun bir parçasına sahip olmasına yardımcı olacak.

    Hatırlatmak gerekirse Yuga Labs, daha önce anlaşma imzalandığında Meebits ve CryptoPunks sahiplerine NFT’leri için tam ticari haklar vererek onlara Bored Ape sahiplerinin NFT’lerinden para kazanmaları ve her türlü ticari içerikte öne çıkarmaları için aynı hakları verdiğini duyurmuştu. 

    Son olarak Yuga Labs, gelecek planları hakkında ayrıntılı bir bilgi vermese de ekip, kendin yap deneyi, teknolojik minimalizm ve birlikte çalışabilirlik dahil olmak üzere Meebits topluluğunun temel değerlerini ikiye katlamak istediğini belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 22 saat önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via E4
    Casper Via E4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Flex 5
    Lenovo IdeaPad Flex 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız