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Yurt dışı çıkış harç pulu otomatları kullanıma sunuldu

İstanbul Havalimanı'nda yolcuların kuyruk beklemeden yurt dışı çıkış harç pulu alabilmesi için otomatlar kullanıma sunuldu. Ülke genelinde kullanıma sunulması planlanıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yurt dışı çıkış harç pulu otomatları kullanıma sunuldu
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Yurt dışı çıkacak yolcuların havalimanı veya gümrüklerden harç pulu alması gerekiyor. Harç pulu veznelerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla ‘harç pulu otomatları’ devreye giriyor.

İlk olarak pilot uyulama kapsamında İstanbul Havalimanı’nda 10 adet harç pulu otomatı kullanıma sunuldu. Pilot uygulamadan başarılı sonuç alınması halinde tüm havalimanlarına konumlandırılacak.

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Nakit, kredi kartı ve NFC ile ödeme gerçekleştirilebiliyor. Eskiden kuyruk bekleyerek dakikaları süren pul alma işlemi, otomatlar yardımıyla saniyeler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Vezneden pul almak isteyen yolcular da yoğunluğun azalması nedeniyle daha az kuyruk bekleyecek.

Harç pullarına gelen zamla birlikte tasarım da yenilendi

Yurt dışı harç pulu ücreti, Ağustos ayında gelen zamla birlikte 15 TL’den 50 TL’ye çıkmıştı. Bu zamla birlikte pulun tasarımı değişti. Pul üzerindeki FSM Köprüsü fotoğrafı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü köprüsü fotoğrafıyla değiştirildi. Pulun cüzdanda taşınırken zarar görmemesi için büyüklüğü ve kalınlığı arttı.



https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/istanbul-havalimaninda-harc-pulu-otomat-uygulamasi-/1583982 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deoks 5 dk.
Padişah-köprü anektoduna benzemiş bu.
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