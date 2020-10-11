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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yürüyüş analizi yapabilen modül geliştirildi

    National University of Singapore araştırmacıları, MANA 2.0 adını verdikleri ayakkabıya monte edilen ve bünyesinde hem IMU hem de UWB sensörleri barındıran bir çeşit modül geliştirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yürüyüş analizi yapabilen modül geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Yürüyüş paternleri ve yürüyüş analizi, çeşitli periferik nöron hastalıklarına sahip kişiler için son derece önemli olabilmekle birlikte günümüzde rutinde yapılan yürüyüş analizleri için hastaların kliniğe gitmeleri ve klinikte bulunan sensörlere sahip yürüyüş bantlarında ve yürüyüş parkurlarında yürümeleri gerekiyor

    Gelişen teknoloji ile birlikte yürüyüş analizleri için çeşitli giyilebilir teknolojiler geliştirilmesine karşın bahsi geçen teknolojilerin de bazı negatif yönleri bulunuyor ve teknolojiler birtakım hassas ölçümleri yerine getiremeyebiliyor.

    MANA 2.0

    Yürüyüş analizi yapabilen modül geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Dr. Boyd Anderson önderliğinde bir araya gelen National University of Singapore araştırmacıları, MANA 2.0 adını verdikleri ayakkabıya monte edilen ve bünyesinde hem IMU hem de UWB sensörleri barındıran bir çeşit modül geliştirdi. Ayakkabıya yerleştirilen modül akıllı telefon uygulamasına bağlanıyor ve kullanıcıdan gün boyunca veri alıyor böylece kullanıcının yürüyüş paternleri uygulamaya veri olarak kaydediliyor.

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    Ayrıca Bkz. "2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü"

    Yapılan deneylerde yeni modül sağlıklı 21 yetişkinin attığı 2.000’in üzerinde adım ile eğitildi ve klinik olarak ‘’altın standart’’ olarak adlandırılan yürüyüş matıyla kıyaslandı. Yapılan sonuçlara göre yeni modül adım genişliği ölçümünde % 97,2’lik yüksek başarı oranı, uzamsal ölçümlerde ise %95 ila %97 arasında başarı oranı gösterdi.

    Yeni geliştirilen modülün yürüyüş matlarına oranla çok daha ucuz olması ( 500 $ / 10.000 $ ) yeni modüllerin kullanımını artırabilir ve özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde kullanılabilir.

    Yeni araştırma National University of Singapore dergisinde yayımlandı.



    https://news.nus.edu.sg/research/novel-sensor-system-go-gait-analysis Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 21 sa.
    Yürümek daha keyifli olacak.
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