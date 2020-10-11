Yürüyüş analizi yapabilen modül geliştirildi

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Yürüyüş paternleri ve yürüyüş analizi, çeşitli periferik nöron hastalıklarına sahip kişiler için son derece önemli olabilmekle birlikte günümüzde rutinde yapılan yürüyüş analizleri için hastaların kliniğe gitmeleri ve klinikte bulunan sensörlere sahip yürüyüş bantlarında ve yürüyüş parkurlarında yürümeleri gerekiyor

Gelişen teknoloji ile birlikte yürüyüş analizleri için çeşitli giyilebilir teknolojiler geliştirilmesine karşın bahsi geçen teknolojilerin de bazı negatif yönleri bulunuyor ve teknolojiler birtakım hassas ölçümleri yerine getiremeyebiliyor.

MANA 2.0

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Dr. Boyd Anderson önderliğinde bir araya gelen National University of Singapore araştırmacıları, MANA 2.0 adını verdikleri ayakkabıya monte edilen ve bünyesinde hem IMU hem de UWB sensörleri barındıran bir çeşit modül geliştirdi. Ayakkabıya yerleştirilen modül akıllı telefon uygulamasına bağlanıyor ve kullanıcıdan gün boyunca veri alıyor böylece kullanıcının yürüyüş paternleri uygulamaya veri olarak kaydediliyor.

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Yapılan deneylerde yeni modül sağlıklı 21 yetişkinin attığı 2.000’in üzerinde adım ile eğitildi ve klinik olarak ‘’altın standart’’ olarak adlandırılan yürüyüş matıyla kıyaslandı. Yapılan sonuçlara göre yeni modül adım genişliği ölçümünde % 97,2’lik yüksek başarı oranı, uzamsal ölçümlerde ise %95 ila %97 arasında başarı oranı gösterdi.

Yeni geliştirilen modülün yürüyüş matlarına oranla çok daha ucuz olması ( 500 $ / 10.000 $ ) yeni modüllerin kullanımını artırabilir ve özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde kullanılabilir.

Yeni araştırma National University of Singapore dergisinde yayımlandı.

https://news.nus.edu.sg/research/novel-sensor-system-go-gait-analysis

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