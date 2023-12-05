"YUVA" ile arızalar için aydınlatma direğine çıkmaya gerek kalmayacak

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Iğdır'da hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ) AR-GE ekibi, 10 aylık bir çalışmayla, elektrik aydınlatma direklerinin üst kısımlarında yer alan mekanizmaların aşağıya alınmasını amaçlayan "Yol Aydınlatmaları Tip Proje Geliştirilmesi" projesini hazırladı.
Bu projeyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği tarafından gerçekleştirilen 2. AR-GE Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'na katılan Aras, 21 dağıtım şirketinin hazırladığı 66 proje arasından birinci seçildi.
Proje kapsamında AR-GE ekibinin laboratuvarda hazırladığı "YUVA" adı verilen cihaz, galvanizli çelik poligon aydınlatma direklerindeki sigorta oluklarına yerleştirilmeye başlandı.
Erzurum'daki aydınlatma direklerine takılmaya başlanan cihaz ile başta can güvenliği ve arızalara anında müdahale edilebilmesinin yanında, yol güvenliğini tehlikeye atan ve görevliyi direğin tepesine kadar çıkaran sepetli araç kullanımı da minimum seviyeye indirilmiş oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.