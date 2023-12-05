"YUVA" ile arızalar için aydınlatma direğine çıkmaya gerek kalmayacak

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Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Iğdır'da hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ) AR-GE ekibi, 10 aylık bir çalışmayla, elektrik aydınlatma direklerinin üst kısımlarında yer alan mekanizmaların aşağıya alınmasını amaçlayan "Yol Aydınlatmaları Tip Proje Geliştirilmesi" projesini hazırladı.

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Bu projeyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği tarafından gerçekleştirilen 2. AR-GE Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'na katılan Aras, 21 dağıtım şirketinin hazırladığı 66 proje arasından birinci seçildi.

Proje kapsamında AR-GE ekibinin laboratuvarda hazırladığı "YUVA" adı verilen cihaz, galvanizli çelik poligon aydınlatma direklerindeki sigorta oluklarına yerleştirilmeye başlandı.

Erzurum'daki aydınlatma direklerine takılmaya başlanan cihaz ile başta can güvenliği ve arızalara anında müdahale edilebilmesinin yanında, yol güvenliğini tehlikeye atan ve görevliyi direğin tepesine kadar çıkaran sepetli araç kullanımı da minimum seviyeye indirilmiş oldu.

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