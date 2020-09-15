Yuvarlak ekranlı Vivo Watch'un resmi videosu ortaya çıktı

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Dünyanın en büyük akıllı telefon tedarikçilerinden biri olan Çinli Vivo'nun yakında piyasaya süreceği Vivo Watch adındaki akıllı saat modelinin resmi tanıtım videosunu ortaya çıktı.

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150 dolarlık fiyat etiketiyle gelecek

Vivo Watch, akıllı kronometre ve yuvarlak bir dokunmatik ekranla donatılmış. 46 ve 42 mm olmak üzere iki ebat seçeneğiyle satışa sunulacak olan akıllı saatin iki fiziksel düğmesi bulunuyor. Cihazda kalp atış hızı sensörüne ek olarak, Bluetooth 5.1 desteği ve NFC modülünün de yer aldığı ve temassız ödemelerde kullanılabileceğini de belirtmekte fayda var.

Yayınlanan tanıtım videosunda, Vivo Watch'un farklı renklerde kayışlarla çeşitli versiyonlarının piyasaya sürüleceği görülüyor. 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılığı bulunacak olan cihazın resmi tanıtımı ise önümüzdeki hafta, yani 22 Eylül tarihinde yapılacak. Sektöre yakın kaynakların sızdırdığı bilgilere göre Vivo Watch, 150 dolarlık bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

https://sparrowsnews.com/2020/09/15/vivo-watch-officially-trailer/

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