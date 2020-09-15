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    Samsung kamera yetenekleri ile öne çıkacak bir akıllı telefon serisi hazırlıyor: Galaxy F

    Teknoloji devlerinden Samsung, özellikle kamera yetenekleri ile ön plana çıkacak bir akıllı telefon serisini piyasaya sürmek üzere. Gelen bilgilere göre bu cihazlar F serisi olarak adlandırılacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung kamera yetenekleri ile öne çıkacak bir akıllı telefon serisi hazırlıyor: Galaxy F
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    Sızan son bilgilere göre Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, fotoğraf ve video odaklı bir akıllı telefon serisini piyasaya sürecek. Cihazların nispeten ucuz olacakları ise gelen bilgiler arasında.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, 2021 yılında ekran altı kameralı ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor"

    Cazip fiyatla raflara çıkacak

    Yaklaşan cihazlar hakkında pek bir bilgi mevcut değil. Ancak şirketin Galaxy F serisini geliştirirken fotoğraf yeteneklerine çok önem verdiği belirtiliyor. Buna paralel olarak da akıllı telefonların en az üç veya dört kamera sensörü ile gelmesi beklenebilir. Rapora göre ise Samsung, Galaxy F serisini 200 ila 275 dolar arasında fiyat etiketleriyle piyasaya sürecek.

    Samsung kamera yetenekleri ile öne çıkacak bir akıllı telefon serisi hazırlıyor: Galaxy F
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    Başlangıçta Samsung'un Galaxy F serisini, şirketin başka modellerinde de uyguladığı gibi çevrimiçi satışa sunulacağı söyleniyor. Gelecekte ise bu serinin akıllı telefonlarının perakende mağazalarında da satışa sunulması muhtemel. Samsung'un bu stratejinin arkasında, uygun fiyatlara cazip telefonlar sunan Realme, Xiaomi ve POCO gibi rakipleriyle rekabet etmesinin de yattığı sızan bilgiler arasında. Galaxy F serisinin ilk olarak Hindistan'da satışa sunulmasının beklendiğini de belirtelim.



    https://www.androidpolice.com/2020/09/14/camera-focused-samsung-galaxy-f-phones-to-launch-in-india-in-a-few-weeks/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    carter (Volkan ) 2 sa. en beğenilen
    Yetmez Samsung, tüm alfabeyi görmek istiyoruz.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    huseyincarnege (huseyin murteza) 25 dk.
    günü sonunda gene zamzung
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    Kayrabey (Kayra Bey) 36 dk.
    Ne kadar öne çıkacak? En öne mi geçecek :)
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 sa.
    Nokia bile bu kadar model çıkartmamıştır yav.
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    carter (Volkan ) 2 sa. en beğenilen
    Yetmez Samsung, tüm alfabeyi görmek istiyoruz.
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    torabi 2 sa.
    Samsun sıçıp batırdı
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 sa.
    Alfabede harf kalmadı yeter artık
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