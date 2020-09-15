Samsung kamera yetenekleri ile öne çıkacak bir akıllı telefon serisi hazırlıyor: Galaxy F

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Sızan son bilgilere göre Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, fotoğraf ve video odaklı bir akıllı telefon serisini piyasaya sürecek. Cihazların nispeten ucuz olacakları ise gelen bilgiler arasında.

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Cazip fiyatla raflara çıkacak

Yaklaşan cihazlar hakkında pek bir bilgi mevcut değil. Ancak şirketin Galaxy F serisini geliştirirken fotoğraf yeteneklerine çok önem verdiği belirtiliyor. Buna paralel olarak da akıllı telefonların en az üç veya dört kamera sensörü ile gelmesi beklenebilir. Rapora göre ise Samsung, Galaxy F serisini 200 ila 275 dolar arasında fiyat etiketleriyle piyasaya sürecek.

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Başlangıçta Samsung'un Galaxy F serisini, şirketin başka modellerinde de uyguladığı gibi çevrimiçi satışa sunulacağı söyleniyor. Gelecekte ise bu serinin akıllı telefonlarının perakende mağazalarında da satışa sunulması muhtemel. Samsung'un bu stratejinin arkasında, uygun fiyatlara cazip telefonlar sunan Realme, Xiaomi ve POCO gibi rakipleriyle rekabet etmesinin de yattığı sızan bilgiler arasında. Galaxy F serisinin ilk olarak Hindistan'da satışa sunulmasının beklendiğini de belirtelim.

https://www.androidpolice.com/2020/09/14/camera-focused-samsung-galaxy-f-phones-to-launch-in-india-in-a-few-weeks/

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