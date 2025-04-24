BYD, ultra lüks SUV modeli Yangwang U8L'yi tanıttı

Yangwang U8L; 5.400 mm uzunluğa, 2.049 mm genişliğe, 1.921 mm yüksekliğe ve 3.250 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, standart U8'e kıyasla 8 cm daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Aks mesafesi ise standart modele kıyasla 20 cm daha uzun.
Ayrıca, lüks algısını daha da artırmak için önde, arkada ve direksiyonda bulunan Yangwang logoları 24 ayar altından yapılmış. Yeni 23 inçlik jantların tasarımı da U8L modeline özel yapılmış. Bu tasarımın aerodinamik sürtünmeyi azaltmanın yanı sıra daha prestijli bir görüntü sunduğu ifade ediliyor.
Yangwang, U8L’nin fiyatını açıklamadı ancak bu modelin U8’den çok daha pahalı olacağı aşikar. Yangwang’ın ilk modeli U8, 20 Eylül 2023’te yaklaşık 150.440 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Şirket, U8 modelinde şimdiye dek 10 bin adet teslimat gerçekleştirdi.
TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP