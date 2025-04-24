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Tam Boyutta Gör BYD'nin lüks elektrikli araç markası Yangwang, Şanghay Otomobil Fuarı'nda yeni U8L SUV modelini tanıttı. U8L, Yangwang’ın ilk modeli olan U8 arazi tipi SUV’un daha uzun bir versiyonu ve bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

Yangwang U8L; 5.400 mm uzunluğa, 2.049 mm genişliğe, 1.921 mm yüksekliğe ve 3.250 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, standart U8'e kıyasla 8 cm daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Aks mesafesi ise standart modele kıyasla 20 cm daha uzun.

Tam Boyutta Gör Yangwang’a göre U8L, sınıfındaki ana akım SUV'lar arasında en uzun gövde ölçülerine, en geniş aks mesafesine ve en geniş ikinci sıra oturma alanına sahip model. Lüks modelin dış tasarımında siyah ve altın renginden oluşan çift renk teması dikkat çekiyor.

Ayrıca, lüks algısını daha da artırmak için önde, arkada ve direksiyonda bulunan Yangwang logoları 24 ayar altından yapılmış. Yeni 23 inçlik jantların tasarımı da U8L modeline özel yapılmış. Bu tasarımın aerodinamik sürtünmeyi azaltmanın yanı sıra daha prestijli bir görüntü sunduğu ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör U8L, standart modeldeki teknik özelliklere ve yeteneklere sahip. 2.0 litre turbo motor ve toplam 1180 beygir güç sunan dört elektrik motorundan oluşan menzil uzatıcı (EREV) sistem, Disus-P akıllı hidrolik gövde kontrol sistemi, 360 derece tank dönüşü, patlak lastikle yola devam edebilme, acil durumda su üzerinde kalabilme ve üç LiDAR'a sahip DiPilot 300 gelişmiş sürüş asistan sistemini bunlara örnek gösterebiliriz.

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Yangwang, U8L’nin fiyatını açıklamadı ancak bu modelin U8’den çok daha pahalı olacağı aşikar. Yangwang’ın ilk modeli U8, 20 Eylül 2023’te yaklaşık 150.440 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Şirket, U8 modelinde şimdiye dek 10 bin adet teslimat gerçekleştirdi.

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BYD, ultra lüks SUV modeli Yangwang U8L'yi tanıttı