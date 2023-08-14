Zamanı geldi: Çin insansı robot seri üretimine başlıyor

Tam Boyutta Gör Çinli Fourier Intelligence şirketi GR-1 adlı insansı robotunu seri üretim aşamasına geçirmeye hazırlanıyor. İki ayağı üzerinde 5 km/s hızla hareket edebilen ve 50 kg'a kadar yük taşıyabileceği iddia edilen robot görünüşe bakılırsa önümüzdeki yıl piyasada boy göstermeye başlayacak.

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Başlangıçta rehabilitasyon robotları geliştirmeye odaklanan Fourier Intelligence, ufkunu genişletmeye ve bir android oluşturmaya karar verdi. Üzerinde üç yıl emek harcanan GR-1, Temmuz ayı sonunda Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC) kapsamında gözler önüne çıkarılmıştı.

İnsansı robotlar hayatımıza giriyor

Yapay zeka destekli GR-1 kısa bir insan boyunda (1 metre 65 cm). Ağırlığı ise 55 kg. Girişimin kurucusu ve CEO'su Alex Gu, insansı robotun kendi başına attığı ilk adımların mühendislik ekibi için gerçek bir ilham kaynağı olduğunu belirterek süreci "yeni doğmuş bir bebeği büyütmeye" bezetti.

Tam Boyutta Gör Fourier Intelligence, 2023'ün sonuna kadar GR-1 insansı robotunun seri üretimini başlatacak. Şirketin hedefi 2024 yılında binlerce robotu tüketicilerle buluşturmak. GR-1'in yaşlı bakımı, eğitim ve misafir karşılama gibi çeşitli senaryolarda kullanılabileceği belirtiliyor.

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