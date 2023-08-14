Zamanı geldi: Çin insansı robot seri üretimine başlıyor

Başlangıçta rehabilitasyon robotları geliştirmeye odaklanan Fourier Intelligence, ufkunu genişletmeye ve bir android oluşturmaya karar verdi. Üzerinde üç yıl emek harcanan GR-1, Temmuz ayı sonunda Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC) kapsamında gözler önüne çıkarılmıştı.
İnsansı robotlar hayatımıza giriyor
Yapay zeka destekli GR-1 kısa bir insan boyunda (1 metre 65 cm). Ağırlığı ise 55 kg. Girişimin kurucusu ve CEO'su Alex Gu, insansı robotun kendi başına attığı ilk adımların mühendislik ekibi için gerçek bir ilham kaynağı olduğunu belirterek süreci "yeni doğmuş bir bebeği büyütmeye" bezetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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