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    Anlık Bildirim

    Zamanı geldi: Çin insansı robot seri üretimine başlıyor

    İnsansı robotlar önümüzdeki yıl itibarıyla hayatımıza girecek. Çinli bir şirket 5 km/s hızla hareket edebilen ve 50 kg'a kadar yük taşıyabilen insansı robotunu seri üretime sokuyor.
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    Zamanı geldi: Çin insansı robot seri üretimine başlıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli Fourier Intelligence şirketi GR-1 adlı insansı robotunu seri üretim aşamasına geçirmeye hazırlanıyor. İki ayağı üzerinde 5 km/s hızla hareket edebilen ve 50 kg'a kadar yük taşıyabileceği iddia edilen robot görünüşe bakılırsa önümüzdeki yıl piyasada boy göstermeye başlayacak.

    Başlangıçta rehabilitasyon robotları geliştirmeye odaklanan Fourier Intelligence, ufkunu genişletmeye ve bir android oluşturmaya karar verdi. Üzerinde üç yıl emek harcanan GR-1, Temmuz ayı sonunda Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC) kapsamında gözler önüne çıkarılmıştı.

    İnsansı robotlar hayatımıza giriyor

    Yapay zeka destekli GR-1 kısa bir insan boyunda (1 metre 65 cm). Ağırlığı ise 55 kg. Girişimin kurucusu ve CEO'su Alex Gu, insansı robotun kendi başına attığı ilk adımların mühendislik ekibi için gerçek bir ilham kaynağı olduğunu belirterek süreci "yeni doğmuş bir bebeği büyütmeye" bezetti.

    Zamanı geldi: Çin insansı robot seri üretimine başlıyor Tam Boyutta Gör
    Fourier Intelligence, 2023'ün sonuna kadar GR-1 insansı robotunun seri üretimini başlatacak. Şirketin hedefi 2024 yılında binlerce robotu tüketicilerle buluşturmak. GR-1'in yaşlı bakımı, eğitim ve misafir karşılama gibi çeşitli senaryolarda kullanılabileceği belirtiliyor.
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