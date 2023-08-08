Tesla'dan tuhaf bir ürün daha: Cybertruck kedi yatağı

Cybertruck kedi yatağı 56 x 41 x 25 cm boyutlarında. Neme dayanıklı kartondan yağıldığı belirtilen ürün 15 kg ağırlığa kadar kedileri taşıyabiliyor. Görünüm olarak Cybertruck'ın köşeli tasarımını benimsediği görülüyor. Ürünün demonte bir şekilde satıldığını da belirtelim.
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Cybertruck temalı kedi yatağı 89 yuan (yaklaşık 12 dolar) gibi bir fiyat etiketiyle satılıyor. Başta da belirttiğimiz gibi montaj gerektiren bir ürün. Monte edildikten sonra iade edilemiyor. Kedi yatağının Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok.Kaynakça https://www.businessinsider.com/tesla-cybertruck-cardboard-cat-bed-china-2023-8 https://shop.tesla.cn/product/cybertruck-corrugated-cat-house Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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