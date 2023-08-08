Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi Tesla piyasaya sürdüğü tuhaf ürünlerin arasına bir yenisini ekledi. Şirket fütüristik Cybertruck aracından ilham alan bir kedi yatağı çıkardı. Tesla Çin web sitesinde listelenen ürün şimdilik sadece Doğu Asya ülkesinde satın alınabiliyor.

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Cybertruck kedi yatağı 56 x 41 x 25 cm boyutlarında. Neme dayanıklı kartondan yağıldığı belirtilen ürün 15 kg ağırlığa kadar kedileri taşıyabiliyor. Görünüm olarak Cybertruck'ın köşeli tasarımını benimsediği görülüyor. Ürünün demonte bir şekilde satıldığını da belirtelim.

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Tesla daha önce de ilginç ürünler çıkardı

Cybertruck temalı kedi yatağı 89 yuan (yaklaşık 12 dolar) gibi bir fiyat etiketiyle satılıyor. Başta da belirttiğimiz gibi montaj gerektiren bir ürün. Monte edildikten sonra iade edilemiyor. Kedi yatağının Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok.

Tam Boyutta Gör Tesla daha önce de bu tarz tuhaf ürünlerle gündeme geldi. Elon Musk'ın şirketi CyberTruck tarzı şişeye sahip bir bira satışa sundu. Ayrıca zombi istilasına karşı alev makinesi, Burnt Hair (yanık saç) adlı bir parfüm ve düdük gibi ilginç ürünler de çıkardı.

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Tesla'dan tuhaf bir ürün daha: Cybertruck kedi yatağı