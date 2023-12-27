Çin’in ilk otomotiv yongası 200 bin araca hayat verdi

ABD bir yandan Çin’in yonga teknolojilerindeki ilerlemesini durdurmaya çalışırken diğer taraftan elektrikli araç alanındaki büyümesine çare arıyor. Ne var ki atı alan Üsküdar’ı geçer misali Çin arayı çoktan açmış durumda.

Geely Dragon Eagle-1

ECARX ve ARM China ortaklığında oluşturulan SiEngine, 2021 yılında Dragon Eagle-1 adında 7nm kokpit yongasını duyurmuştu. 8 çekirdekli bir işlemci ve 14 çekirdekli bir grafik birimi barındıran bu gelişmiş yonga setinde yapay zekâ birimi, görsel işlem birimi, dijital sinyal işlemcisi ve görüntü işlemcisi de yer alıyor.

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Yonga 12 kanal yüksek çözünürlüklü kamera ham veri girişini destekliyor ve düşük gecikmeyle görüntüleri işliyor. Ayrıca 7 inçlik ekranda 4K/2K 60Hz aktarımı yapabiliyor. Yonga pek çok güvenlik sertifikasına sahip ve dökümü de Çin’de yapılıyor.

Dragon Eagle-1 işlemcisinin bugüne kadar 200 bin araçta kullanıldığı açıklandı. Geely markasının Lynk & Co 08 SUV, 06 EM-P SUV ve Livan 7 SUV elektrikli araçları bunlardan bazıları. Ortaklık, FAW üreticisi ile 20 farklı model için de yeni bir anlaşma imzaladı.

Çin’in dış bağımlılığını azaltan proje sayesinde SiEngine girişimi önemli yatırımlar aldı. Teknik olarak Geely çatısı altında olan SiEngine girişimi, önümüzdeki dönemde yeni yongalarını tanıtmaya hazırlanıyor.

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