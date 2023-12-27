Çin’in ilk otomotiv yongası 200 bin araca hayat verdi

Geely Dragon Eagle-1
ECARX ve ARM China ortaklığında oluşturulan SiEngine, 2021 yılında Dragon Eagle-1 adında 7nm kokpit yongasını duyurmuştu. 8 çekirdekli bir işlemci ve 14 çekirdekli bir grafik birimi barındıran bu gelişmiş yonga setinde yapay zekâ birimi, görsel işlem birimi, dijital sinyal işlemcisi ve görüntü işlemcisi de yer alıyor.
Yonga 12 kanal yüksek çözünürlüklü kamera ham veri girişini destekliyor ve düşük gecikmeyle görüntüleri işliyor. Ayrıca 7 inçlik ekranda 4K/2K 60Hz aktarımı yapabiliyor. Yonga pek çok güvenlik sertifikasına sahip ve dökümü de Çin’de yapılıyor.
Dragon Eagle-1 işlemcisinin bugüne kadar 200 bin araçta kullanıldığı açıklandı. Geely markasının Lynk & Co 08 SUV, 06 EM-P SUV ve Livan 7 SUV elektrikli araçları bunlardan bazıları. Ortaklık, FAW üreticisi ile 20 farklı model için de yeni bir anlaşma imzaladı.
Çin’in dış bağımlılığını azaltan proje sayesinde SiEngine girişimi önemli yatırımlar aldı. Teknik olarak Geely çatısı altında olan SiEngine girişimi, önümüzdeki dönemde yeni yongalarını tanıtmaya hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.