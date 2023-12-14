Çinli Zeekr 007'nin batarya kapasitesi belli oldu: 870 km'ye kadar menzil

Halihazırda ön satışa sunulan Zeekr 007'nin teslimatları ocak ayında başlayacak. Elektrikli sedanın tercih edilen motor ve batarya kombinasyonuna göre 688 ila 870 kilometre arasında menzil sunacağı ifade ediliyor fakat bu değerlerin Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre belirlendiğini unutmamak gerek. Bu değerler Avrupa ve ABD'de geçerli olan WLTP ve EPA'ya göre biraz daha gerçeğe uzak oluyor ancak yine de WLTP menzili 700 km'nin üzerinde olacaktır.
Yeri gelmişken Zeekr 007'nin diğer teknik özelliklerini de hatırlayalım. Söz konusu model, arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş konfigürasyonlarıyla 310 kW veya 475 kW maksimum güç sunacak. Bu seçeneklerle birlikte tercih edilebilecek batarya konfigürasyonları ise şöyle olacak:
- Arkadan itiş (310 kW, 415 hp) 75,6 kWsa LFP batarya 688 km menzil
- Arkadan itiş (310 kW, 415 hp) 100 kWsa NMC batarya 870 km menzil
- Dört çeker (475 kW, 636 hp) 100 kWsa NMC batarya 723/770 km menzil
Yukarıdaki listede dört çeker versiyon için iki farklı menzil değeri verildiği dikkatinizi çekmiş olabilir. Bunun cevabı, söz konusu versiyonda kullanılan jant seçeneğinde ve opsiyon olarak sunulan spor paketinde gizli. Jant ölçüsü ve bu paket, otomobilin menzilini yaklaşık 50 km civarında etkiliyor. İlk etapta LFP bataryanın dört çeker sistemle eşlendiği bir versiyon da vardı ancak düşük menzil nedeniyle bu versiyon iptal edildi.
Yerel medyanın haberine göre, Zeekr 007'nin Çin'deki fiyatları 224.900 ila 334.900 yuan (930 bin TL - 1.4 milyon TL) arasında değişiklik gösterecek.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.