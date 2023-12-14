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    Çinli Zeekr 007'nin batarya kapasitesi belli oldu: 870 km'ye kadar menzil

    Çinli elektrikli sedan Zeekr 007'nin batarya kapasitesi ve menzili de ortaya çıktı. Tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran model, Çin'de iki farklı batarya seçeneğiyle satılacak
    Çinli elektrikli sedan neredeyse 900 km menzile sahip! Tam Boyutta Gör
    Zeekr 007'nin giriş seviyesinde 75.6 kWsa kapasiteye sahip LFP yani lityum demir fosfat batarya göreceğiz. Bu bataryalar daha ucuz ve daha uzun ömürlü olmasına karşın düşük enerji yoğunluğuna sahip olmasıyla biliniyor. Otomobilin pahalı versiyonlarında ise 100 kWsa kapasiteye sahip NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya kullanılacak.

    Halihazırda ön satışa sunulan Zeekr 007'nin teslimatları ocak ayında başlayacak. Elektrikli sedanın tercih edilen motor ve batarya kombinasyonuna göre 688 ila 870 kilometre arasında menzil sunacağı ifade ediliyor fakat bu değerlerin Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre belirlendiğini unutmamak gerek. Bu değerler Avrupa ve ABD'de geçerli olan WLTP ve EPA'ya göre biraz daha gerçeğe uzak oluyor ancak yine de WLTP menzili 700 km'nin üzerinde olacaktır.

    Yeri gelmişken Zeekr 007'nin diğer teknik özelliklerini de hatırlayalım. Söz konusu model, arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş konfigürasyonlarıyla 310 kW veya 475 kW maksimum güç sunacak. Bu seçeneklerle birlikte tercih edilebilecek batarya konfigürasyonları ise şöyle olacak:

    • Arkadan itiş (310 kW, 415 hp) 75,6 kWsa LFP batarya 688 km menzil
    • Arkadan itiş (310 kW, 415 hp) 100 kWsa NMC batarya 870 km menzil
    • Dört çeker (475 kW, 636 hp) 100 kWsa NMC batarya 723/770 km menzil

    Yukarıdaki listede dört çeker versiyon için iki farklı menzil değeri verildiği dikkatinizi çekmiş olabilir. Bunun cevabı, söz konusu versiyonda kullanılan jant seçeneğinde ve opsiyon olarak sunulan spor paketinde gizli. Jant ölçüsü ve bu paket, otomobilin menzilini yaklaşık 50 km civarında etkiliyor. İlk etapta LFP bataryanın dört çeker sistemle eşlendiği bir versiyon da vardı ancak düşük menzil nedeniyle bu versiyon iptal edildi.

    Yerel medyanın haberine göre, Zeekr 007'nin Çin'deki fiyatları 224.900 ila 334.900 yuan (930 bin TL - 1.4 milyon TL) arasında değişiklik gösterecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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