Zenith Chronomaster Revival Shadow modelini duyurdu

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Dünyaca ünlü saat firması Zenith 2019 yılında El Primero adlı modelinin 50. yılını kutlamış ve El Primero'nun 50. yılında da sınırlı sayıda üretilen A3818 ve A384 adlı modelleriyle koleksiyonerlere göz kırpmıştı.

Zenith, şimdi ise El Primero'ya ve yeni üretilen modellerine oranla oldukça ''modern'' bir çizgi yakalayan ve oldukça ilgi uyandıran yeni modeli Chronomaster Revival Shadow'u tanıttı.

Chronomaster Revival Shadow

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Yeni Chronomaster Revival Shadow modeli ile modern bir çizgi yakalanmış. Yine önce üretilen modeller gibi 37mm kalınlıkta ancak bu sefer titanyum kaplama kasa ile alıcılara sunulan yeni model koyu rengine rağmen oldukça okunabilir olarak tasarlanmış.

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Super-LumiNova® adı verilen ve gündüz ışığı emip ışığın olmadığı ortamlarda emdiği ışığı açık yeşil olarak yansıtan kaplamayla akrep, yelkovan ve saniye ucu okunabilirliği büyük oranda artırmış.

Son olarak saaatte güç rezervi 50 saaati bulan saatte 36.000 titreşim sağlayan balans bulunduran El Primero 4061 mekanizma tercih edilmiş. Ayrıca kronografın da saniyenin 10'da 1'ini ölçme kabiliyetinde olduğunu söyleyelim.

Ayrıca Bkz. "Zenith nostaljik El Primero'ya yeniden hayat verdi"

Hem El Primero'dan hem de yeni üretilen modellerden çok daha dikkat çekici ve gösterişli olan modelin satış fiyatı 8,400 CHF olarak belirlendi. Saatin videosuna aşağıdaki linkten, fotoğraflara ise galeriden erişebilirsiniz.

https://www.watches-news.com/zenith/chronomaster-revival-shadow/

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