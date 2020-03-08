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    Zerdeçalın aktif maddesini içeren nanopartiküller geliştirildi

    Texas A&M University, McMaster University ve University of South Australia kurumları tarafından ortak yürütülen çalışma ile curcumin bileşiği ile yüklü nanopartiküller geliştirildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Zerdeçalın aktif maddesini içeren nanopartiküller geliştirildi
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    Zerdeçalın antiinflamatuar etkisi olduğu uzun zamandır biliniyor, kronik hastalıkların, kalp hastalıklarının ve Alzheimer'in tedavisinde alternatif yöntem olarak kullanılıyor, etkileri sebebiyle tercih edilip sofralarda bulunduruluyordu. Bilim insanları zerdeçalın içeriğinde bulunan ve aktif bir bileşik olan ''curcumin'' adlı bileşiğin daha etkili bir biçimde tüketilmesinin yeni yolunu keşfetti.

    Texas A&M University, McMaster University ve University of South Australia kurumları tarafından ortak yürütülen çalışma ile curcumin bileşiği ile yüklü nanopartiküller geliştirildi. Yapılan laboratuvar testleri neticesinde nanopartiküllerin oral biyoyararlanımı %117 oranında artırdığı ve bileşiğin doğrudan hücrelere transfer edildiği gözlendi.

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    Curcumin bileşiği oksidatif stresi azaltıyor

    Curcumin adlı bileşiğin oksidatif stresi azalttığı ve enflamasyonu baskıladığı öne sürülmekle birlikte Alzheimer'de görülen amiloid plaklarının tedavisinde kullanılabileceği düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Goodyear ReCharge tükenmeyen lastiği duyurdu"

    Araştırma ekibi geliştirdikleri nanopartikülleri genital herpes yayılımının önlenmesinde kullanmayı hedefliyor.

    Yeni araştırma International Journal of Molecular Sciences adlı dergide yayımlandı.



    https://newatlas.com/health-wellbeing/curcumin-nanoparticles-bioavailability/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
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    9600_G_T (kadir varae) 1 hf.
    cok pahalı satılıyor kapsul tablet olarak :S
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