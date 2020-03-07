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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Goodyear ReCharge tükenmeyen lastiği duyurdu

    ReCharge olarak adlandırılan ve Goodyear'ın deneysel olarak ürettiği lastiğin ortasında aynı kahve kapsüllerini andıran kapsül yuvası bulunuyor. Kapsüldeki madde lastiğin dış kısmını oluşturuyor.
    1 hf.
    6,4b
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    Otomobil Teknolojileri
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Goodyear ReCharge tükenmeyen lastiği duyurdu

    Goodyear lastik firması, fütüristik, çevreci ve kişilerin sürüş tarzına uyum sağlayan, eskiyip düzleşmeyen lastik geliştirdi.

    ReCharge olarak adlandırılan ve Goodyear'ın deneysel olarak ürettiği lastiğin ortasında aynı kahve kapsüllerini andıran kapsül yuvası bulunuyor. Kapsül bölümünün içerisine lastiğin dış kısmını oluşturan lifleri depolayan kapsüller yerleştiriliyor. Lastiğin ReCharge adının da buradan geldiği belirtiliyor.

    Kış geldiğinde veya sürücüler kötü hava şartları ile karşılaştığında lastiklerini yeni lastiklerle değiştirmek yerine lastiğin ortasında bulunan yuvaya kış lastiği formu içeren yeni kapsül takıyor.

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    Firma ayrıntılı bilgi paylaşmadı

    Goodyear ReCharge tükenmeyen lastiği duyurdu

    Goodyear; kapsül içerisindeki madde ve maddenin bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi vermemekle birlikte kapsülde bulunan maddenin sıvı formda olduğu basına yansıyan bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca kapsül içerisinde bulunan ve lastiğin dış kısmını oluşturan madde geliştirilirken örümcek ağı yapısından ilham alındığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs mutasyon geçirdi"

    Son olarak kullanıcının lastik rengini akıllı telefon yardımıyla istediği zaman değiştirebileceği de firmanın paylaştığı tanıtım videosunda görülüyor.

    Lastiğin detaylı fotoğraflarına galeriden ulaşabilirsiniz.



    https://www.digitaltrends.com/cars/goodyear-recharge-concept-shows-the-tire-of-the-future/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    edgar1899 (Mühendis Bey) 1 hf.
    Lastik konusunda çok fazla deneysel çalışmalar var ancak ilerlemenin belki de en yavaş olduğu alanlardan bir tanesi.

    Benim sevdiğim örneklerden biri:



    Lastik konusunda çok fazla deneysel çalışmalar var ancak ilerlemenin belki de en yavaş olduğu alanlardan bir tanesi. Benim sevdiğim örneklerden biri:
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    anekos (anekos ) 1 hf. en beğenilen
    böyle yapabilecek teknolojimiz var ama yapmayız.
    nedenmi? kerizmiyiz lastik firmasıyım olum ben!
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    Oyunculara müjde rgb oyuncu lastiği boynunuza falan da geçirebilirsiniz hem yuvarlanmak için ideal
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    kesbi 1 hf.
    Haberde goodyear diyor, vidyoda hankook. Hangisi doğru.
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    atilasat 1 hf.
    yorumlardan biri beni epey güldürdü.herhalde yaş 10 filan.demiş ki küçük Einstein'ımız; lastik kartelleri bunu bulan adamı öldüyüy.oysa bunu bulan zaten lastik firması??
    Yanıtla +2
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    ARES007 (Ares ARES) 1 hf.
    Başlık algıyı yapmış. Türk milletini kandirmak ne kolay. Üstüne lastik lobisi vs.



    Tükenmeyen jant ve lastik kısmı. Dişleri degil. Lastiğin dişleri bir kapsül vasıtası ile yenileniyor.



    Surtunme yaşayan bir maddenin zaman içerisinde aşınmamalısın mümkün degil.
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 hf.
    Doğada yıpranmayan, eskimeyen bir element mi bulmuşlar anlamadım. Nasıl tükenmeyecekmiş. Havada gidiyorsa tamam da, sürtünmeye maruz kaldığı her halükarda tükenecektir.
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    TheJudgé 1 hf.
    Goodyear kadar dandik lastik yok bes para etme hemen sertlesiyo kaydirmaya basliyo
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    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 hf.
    neden cıkartamasınlar veya suikaste uğrasınlar ki. bir takım lastik kaç lira. kaç km gidiyor. bu ortaya koyulan solüsyon babaları hayrına mı veriliyor. ondan da para kazanacaklar.

    Ayrıca eski laztiklerin geri dönüşümü filan uğraşmak istemiyorlar . 5-10 seneye yayılır bu
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    V4LKyR 1 hf.
    Kış kapsülü, yağmur kapsülü, güneşli hava kapsülü, mıcır kapsülü, beton yol kapsülü, vs vs...
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    anekos (anekos ) 1 hf. en beğenilen
    böyle yapabilecek teknolojimiz var ama yapmayız.
    nedenmi? kerizmiyiz lastik firmasıyım olum ben!
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    6445 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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