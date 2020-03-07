Goodyear ReCharge tükenmeyen lastiği duyurdu

Goodyear lastik firması, fütüristik, çevreci ve kişilerin sürüş tarzına uyum sağlayan, eskiyip düzleşmeyen lastik geliştirdi.

ReCharge olarak adlandırılan ve Goodyear'ın deneysel olarak ürettiği lastiğin ortasında aynı kahve kapsüllerini andıran kapsül yuvası bulunuyor. Kapsül bölümünün içerisine lastiğin dış kısmını oluşturan lifleri depolayan kapsüller yerleştiriliyor. Lastiğin ReCharge adının da buradan geldiği belirtiliyor.

Kış geldiğinde veya sürücüler kötü hava şartları ile karşılaştığında lastiklerini yeni lastiklerle değiştirmek yerine lastiğin ortasında bulunan yuvaya kış lastiği formu içeren yeni kapsül takıyor.

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Firma ayrıntılı bilgi paylaşmadı

Goodyear; kapsül içerisindeki madde ve maddenin bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi vermemekle birlikte kapsülde bulunan maddenin sıvı formda olduğu basına yansıyan bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca kapsül içerisinde bulunan ve lastiğin dış kısmını oluşturan madde geliştirilirken örümcek ağı yapısından ilham alındığı belirtiliyor.

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Son olarak kullanıcının lastik rengini akıllı telefon yardımıyla istediği zaman değiştirebileceği de firmanın paylaştığı tanıtım videosunda görülüyor.

Lastiğin detaylı fotoğraflarına galeriden ulaşabilirsiniz.

https://www.digitaltrends.com/cars/goodyear-recharge-concept-shows-the-tire-of-the-future/

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