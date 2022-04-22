Zoom, hareket tanıma özelliğini masaüstüne getirdi

Zoom, yeni güncellemesiyle toplantı katılımcıları tarafından yapılan görsel hareketleri tanıma ve bunlara tepki verme yeteneğini daha erişilebilir hale getiriyor. Hareket tanıma özelliği, kullanıcıların bir tepkiyi aramalarına gerek kalmadan el hareketleri ile toplantıdaki diğer kişilere tepki gönderebilmeyi mümkün kılıyor.
Şimdilik iki tepki yer alıyor
Hareket tanımayı etkinleştirmek için bir toplantı sırasında Daha Fazla düğmesi üzerinden Toplantı Ayarları düğmesine dokunmak gerekiyor. Hareketler bölümünün altında, şu an için "El Kaldır" ve "Beğenme" olmak üzere iki tepki seçeneği yer alıyor. Seçeneklerin yanlarındaki düğmelerden tepkiler etkinleştirilebiliyor.
Özellik, geçtiğimiz yaz iPhone ve iPad uygulamaları için Zoom'da bulunuyordu ancak yeni güncelleme artık özelliği masaüstüne de getirdi. Hareket tanımaya erişebilmek için platformun 5.10.3 veya üzeri bir sürümü gerekiyor.
Zoom, hareket tanımayı daha erişilebilir hale getirmenin haricinde Whiteboard'u bir toplantı aracı olmaktan çıkararak ayrı bir özellik olarak sunmaya başladı. Kullanıcılar, Whiteboard'u dijital bir tuval olarak kullanabilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)