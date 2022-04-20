Fitbit'in AFib algılama algoritması FDA'dan geçti

Google'ın sahibi olduğu Fitbit, geliştirdiği yeni bir teknolojiyle kullanıcıların kalp ritimlerini izleyerek olası bir problemi tespit etmeyi mümkün kılacak. Şirketin, AFib algılama algoritması FDA'dan onay aldı ve yakında belirli Fitbit giyilebilir cihazlar, düzensiz kalp ritmini tespit edip kullanıcıları bilgilendirebilecek.
Yüksek doğruluk sunuyor
Google, Fitbit'in kan pıhtılarına, felce, kalp yetmezliğine ve kalple ilgili diğer komplikasyonlara yol açabilen düzensiz kalp atışı durumu olan atriyal fibrilasyonu(AFib veya AF) algılayabilen algoritmasının ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden(FDA) onay aldığını duyurdu.
Şirketin PPG(fotopletismografi) AFib algoritması, 2020'de başlatılan ve beş ay boyunca 455.699 katılımcıyı kaydeden bir çalışmadan alınan verilerle oluşturuldu. Fitbit'e göre PPG tespitleri, AFib olaylarını zamanın %98'inde doğru bir şekilde tanımlayabildi.
Fitbit, algoritmanın yakında ABD'deki tüketicilere çeşitli kalp atış hızı özellikli cihazlarda sunulacağını söylemekle birlikte ortaya çıkan bilgiler, algoritmanın şu anda EKG uygulaması aracılığıyla Fitbit Sense ve Fitbit Charge 5 cihazlarda erişilebilir olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler