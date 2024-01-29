Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Zoom, duyurdu: Apple Vision Pro ile toplantılar böyle olacak

    Zoom, visionOS uygulamasını duyurdu. Apple Vision Pro için tasarlanan Zoom toplantı uygulaması, dijital avatarlar, 3D dosyalar ve fazlasını getiriyor.           
    zoom apple vision pro uygulaması Tam Boyutta Gör
    Zoom, Apple’ın karma gerçeklik başlığı için uygulamanın hazır olduğunu duyurdu. Vision Pro için Zoom uygulaması, kullanıcıların aramalar sırasında dijital avatarlarını kullanmalarını sağlayacak persona desteği, 3D obje paylaşımı, sohbet özelliği Team Chat ve fazlasını sunacak.

    Dijital avatar, 3D obje paylaşımı ve fazlası

    zoom visionos uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple’ın persona özelliği, kullanıcının yüz taramasını alıp Vision Pro’da kendilerinin uzamsal bir temsiline sahip olmalarını sağlıyor. Zoom uygulaması persona desteğiyle toplantıya katılan kişilerin birbirlerinin yüz ve el hareketlerini görmelerini sağlayacak. Uygulama ayrıca AR teknolojisini kullanacak; böylece, görüntülü aramalar kayan bir pencere olarak çıkarak kullanıcının fiziksel alanına uyum sağlayacak. Zoom’un açıklamasına göre, kullanıcılar ek fiziksel ekipman veya kuruluma ihtiyaç duymadan kişileriyle aynı odadaymış gibi hissedecek. Kullanıcılar, beş kişiyi sabitleyebilecek.

    VisionOS uygulamalarının üç boyutlu arayüzü sayesinde, kullanıcılar, Zoom’da 3 boyutlu dosyaları paylaşabilecek ve ortamlarındaki nesneleri canlı olarak görebilecek. Ancak 3D obje paylaşımı uygulamaya sonradan eklenecek. Zoom’un Slack rakibi Team Chat te bu özellikle birlikte kullanıma sunulacak.

    Apple Vision Pro, 3500 dolar başlangıç fiyatıyla 2 Şubat’ta satışa çıkacak. Amazon Prime, Disney+, Max, Discovery+, Paramount+, Pluto TV, Tabi dahil Vision Pro’ya özel yaklaşık 200 uygulama bulunuyor. İlginç olarak Netflix, Spotify, YouTube, başlığın çok fazla kullanıcısı olmayacağını düşünerek visionOS uygulaması yayınlamadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diş çekimi sonrası sinüs açılması nasıl anlaşılır doğalgaz sobasından ses gelmesi oyun linkleri valiant hearts the great war türkçe yama 3 kablolu avize nasıl bağlanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız