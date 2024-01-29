Zoom, duyurdu: Apple Vision Pro ile toplantılar böyle olacak

VisionOS uygulamalarının üç boyutlu arayüzü sayesinde, kullanıcılar, Zoom’da 3 boyutlu dosyaları paylaşabilecek ve ortamlarındaki nesneleri canlı olarak görebilecek. Ancak 3D obje paylaşımı uygulamaya sonradan eklenecek. Zoom’un Slack rakibi Team Chat te bu özellikle birlikte kullanıma sunulacak.
Apple Vision Pro, 3500 dolar başlangıç fiyatıyla 2 Şubat’ta satışa çıkacak. Amazon Prime, Disney+, Max, Discovery+, Paramount+, Pluto TV, Tabi dahil Vision Pro’ya özel yaklaşık 200 uygulama bulunuyor. İlginç olarak Netflix, Spotify, YouTube, başlığın çok fazla kullanıcısı olmayacağını düşünerek visionOS uygulaması yayınlamadı.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.