Tam Boyutta Gör Zoom, Apple’ın karma gerçeklik başlığı için uygulamanın hazır olduğunu duyurdu. Vision Pro için Zoom uygulaması, kullanıcıların aramalar sırasında dijital avatarlarını kullanmalarını sağlayacak persona desteği, 3D obje paylaşımı, sohbet özelliği Team Chat ve fazlasını sunacak.

Apple şimdiden 180 bin adet Vision Pro satmış olabilir 1 hf. önce eklendi

Dijital avatar, 3D obje paylaşımı ve fazlası

Tam Boyutta Gör Apple’ın persona özelliği, kullanıcının yüz taramasını alıp Vision Pro’da kendilerinin uzamsal bir temsiline sahip olmalarını sağlıyor. Zoom uygulaması persona desteğiyle toplantıya katılan kişilerin birbirlerinin yüz ve el hareketlerini görmelerini sağlayacak. Uygulama ayrıca AR teknolojisini kullanacak; böylece, görüntülü aramalar kayan bir pencere olarak çıkarak kullanıcının fiziksel alanına uyum sağlayacak. Zoom’un açıklamasına göre, kullanıcılar ek fiziksel ekipman veya kuruluma ihtiyaç duymadan kişileriyle aynı odadaymış gibi hissedecek. Kullanıcılar, beş kişiyi sabitleyebilecek.

VisionOS uygulamalarının üç boyutlu arayüzü sayesinde, kullanıcılar, Zoom’da 3 boyutlu dosyaları paylaşabilecek ve ortamlarındaki nesneleri canlı olarak görebilecek. Ancak 3D obje paylaşımı uygulamaya sonradan eklenecek. Zoom’un Slack rakibi Team Chat te bu özellikle birlikte kullanıma sunulacak.

Apple Vision Pro, 3500 dolar başlangıç fiyatıyla 2 Şubat’ta satışa çıkacak. Amazon Prime, Disney+, Max, Discovery+, Paramount+, Pluto TV, Tabi dahil Vision Pro’ya özel yaklaşık 200 uygulama bulunuyor. İlginç olarak Netflix, Spotify, YouTube, başlığın çok fazla kullanıcısı olmayacağını düşünerek visionOS uygulaması yayınlamadı.

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Zoom duyurdu: Apple Vision Pro ile toplantılar böyle olacak