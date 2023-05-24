Nvidia ve Microsoft, üretken yapay zeka için güçlerini birleştirdi

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler tüm dünyayı kasıp kavururken, bu alanda heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şimdi OpenAI dahil olmak üzere yapay zeka yatırımlarını sürdüren Microsoft ve Nvidia güçlerini birleştiriyor. Yeni yapılan duruyuda Nvidia, yapay zeka girişimlerine yönelik Nvidia AI Enterprise'ın Microsoft Azure platformuna entegre olacağını duyurdu.

Microsoft ve Nvidia güçlerini birleştiriyor

Nvidia AI Enterprise'ı veri bilimi ardışık düzenini hızlandıran ve üretim yapay zekasının geliştirilmesini ve devreye alınmasını kolaylaştıran uçtan uca, güvenli bir yazılım platformu olarak tanımlamak mümkün. Yeni ortaklık ise bu yazılım paketini Azure ML'ye taşıyor diyebiliriz.

Bildirilenlere göre yeni entegrasyon, Nvidia RAPIDS gibi 100'den fazla Nvidia AI çerçevesi ve geliştirme aracını Azure kullanıcıları ile buluşturacak. Böylece basit tanımlayıcı ifadelerden yazılı makalelere, resimler, videolar ve müzik gibi içerikler oluşturulabilecek. Ayrıca kuruluşlar, müşteri hizmetleri, pazar araştırması ve diğer uygulamaları geliştirmek için üretken yapay zeka hizmetinden faydalanabilecek.

Tam Boyutta Gör Konu hakkında yapılan açıklamada Nvidia kurumsal bilgi işlem başkan yardımcısı Manuvir Das, "Yaklaşan üretken yapay zeka uygulamaları hareketiyle, kuruluşlar yeniliği destekleyen güvenli, hızlandırılmış araçlar ve hizmetler arıyor. Nvidia AI Enterprise yazılımı ile Azure Machine Learning'in birleşimi, kuruluşların geliştirmeden üretime kadar uzanan düz ve verimli bir yolla yapay zeka girişimlerini hızlandırmalarına yardımcı olacağını'' söyledi.

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An itibariyle Nvidia AI Enterprise, dünya çapındaki tüm işletmeler için Azure Market'te erişime açıldı. Buna ek olarak Nvidia, endüstriyel metaverse uygulamaları için tasarlanan Nvidia Omniverse Cloud platformunun Microsoft Azure'ye eklendiğini söylüyor.

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Nvidia ve Microsoft, yapay zeka için güçlerini birleştirdi