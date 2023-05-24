Nvidia ve Microsoft, üretken yapay zeka için güçlerini birleştirdi

Microsoft ve Nvidia güçlerini birleştiriyor
Nvidia AI Enterprise'ı veri bilimi ardışık düzenini hızlandıran ve üretim yapay zekasının geliştirilmesini ve devreye alınmasını kolaylaştıran uçtan uca, güvenli bir yazılım platformu olarak tanımlamak mümkün. Yeni ortaklık ise bu yazılım paketini Azure ML'ye taşıyor diyebiliriz.
Bildirilenlere göre yeni entegrasyon, Nvidia RAPIDS gibi 100'den fazla Nvidia AI çerçevesi ve geliştirme aracını Azure kullanıcıları ile buluşturacak. Böylece basit tanımlayıcı ifadelerden yazılı makalelere, resimler, videolar ve müzik gibi içerikler oluşturulabilecek. Ayrıca kuruluşlar, müşteri hizmetleri, pazar araştırması ve diğer uygulamaları geliştirmek için üretken yapay zeka hizmetinden faydalanabilecek.
An itibariyle Nvidia AI Enterprise, dünya çapındaki tüm işletmeler için Azure Market'te erişime açıldı. Buna ek olarak Nvidia, endüstriyel metaverse uygulamaları için tasarlanan Nvidia Omniverse Cloud platformunun Microsoft Azure'ye eklendiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.