Zotac fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 580 AMP! Edition modelini duyurdu

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Zotac, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GTX 580 AMP! Edition modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, Nvidia'nın referans tasarımını baz alıyor ve standart soğutucu ile birlikte geliyor. Grafik işlem birimi 815MHz'de, paralel işlemcileri 1630MHz'de ve bellekleri de 4100MHz'de çalışan kart, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni model, üçlü ve dörtlü SLI kurulumlarına olanak tanıyor. Çoklu monitör kurulumları için 3DVision Surround teknolojisini destekleyen ekran kartı aynı zamanda CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi Nvidia teknolojilerini de beraberinde getiriyor. Kutu içeriğinde Ubisoft'un Prince of Persia: The Forgotten Sands oyununa da yer verilen Zotac GeForce GTX 580 AMP! Edition, Avrupa'da 545 Avro seviyesinden ön siparişe sunulmuş durumda.