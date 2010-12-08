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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 580 AMP! Edition modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,2b
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24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Zotac, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GTX 580 AMP! Edition modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, Nvidia'nın referans tasarımını baz alıyor ve standart soğutucu ile birlikte geliyor. Grafik işlem birimi 815MHz'de, paralel işlemcileri 1630MHz'de ve bellekleri de 4100MHz'de çalışan kart, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni model, üçlü ve dörtlü SLI kurulumlarına olanak tanıyor. Çoklu monitör kurulumları için 3DVision Surround teknolojisini destekleyen ekran kartı aynı zamanda CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi Nvidia teknolojilerini de beraberinde getiriyor. Kutu içeriğinde Ubisoft'un Prince of Persia: The Forgotten Sands oyununa da yer verilen Zotac GeForce GTX 580 AMP! Edition, Avrupa'da 545 Avro seviyesinden ön siparişe sunulmuş durumda.


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ozkan_tpc 8 yıl
Amp olmasıın bi espirisi kalmamış.
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Hicks 8 yıl
Merhaba,

Ozel tasarimlar uzerindekinden daha basarili olmayacak, GTX 580'de kullanilan sistem oldukca yeterli ve verimli. Ben acikcasi ozel tasarim GTX 580 olacagini dusunmuyorum... Olursa da cok maliyetli olacaktir...

Tesekkurler,

Hicks
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ay61n 8 yıl
karti al oc yap 100 dolarin cepte kalsin yandimi at cope cok basit bi islem olarak gozuksede yapilan ayarlarda stabil calisma ve yanmama garanti karsiligi aliyolar sonucta adamlarda riske giriyo :)
ben referans tasarimli ocli kart almam cok fark olmadigindan ama para sacmaya meraklilar icin garanti karsiligi 100 dolar verip alinabilir bence
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OverClocK1ng 8 yıl
@Just In Time.
Kardeş Mascom iyiydi ya teknik serviste. Hayrola niye öyle dedin ki ? Sıkıntı mı yapıyorlar yoksa ?
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Zero Limit 8 yıl

OverClocKing

@Just In Time.

Kardeş Mascom iyiydi ya teknik serviste. Hayrola niye öyle dedin ki ? Sıkıntı mı yapıyorlar yoksa ?


hocam sorma mersa ile karıştırmışım özür dilerim herkesten
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redof 8 yıl
soğutucuda artık chamber var arkadaşlar son derece yeterli artık bu.. 480 ile karıştırmayın bu kartı..
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The@Thing 8 yıl
+ ları fabrika çıkışı o/c li olması
- leri referans tasarım olması,gürültü oranı,referans tasarım olması nedeni ile fazla ısı
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Batuist 8 yıl
özel soğutuculu modelleri tercih ederim.!!
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V1CT0RY 8 yıl
Niye özel soğutma yapmamışlar ya 480 Amp gibi?...
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