Zotac hız aşırtmacılar için özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 hazırlıyor

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Zotac, özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 modelini satışa sunmayı planlıyor. Özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çeken ekran kartı başta baskılı devresi olmak üzere kullanılan soğutucu ve diğer pek çok detay ile referans tasarımlı GeForce GTX 460'dan ayrılmayı başarıyor.

MSI'ın Radeon HD 5870 Lightning modelini hatırlatan baskılı devre üzerinde 8+2+2 fazlı güç tasarımını barındıran ekran kartı, uzun ömürlü katı kapasitörler başta olmak üzere yüksek kaliteli komponentleriyle hız aşırtma tutkunlarını mutlu edecek gibi görünüyor. Yazılım tabanlı voltaj kontrolü için I2C arabirimini destekleyen ve uP6218 kodlu voltaj kontrolcüsüne sahip olan kart, 185 × 131 × 63 mm boyutlarında ve 465 gram ağırlığında olan özel tasarımlı soğutucu ile serinletiliyor. Dört adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucuya 120mm çapında fan eşlik ediyor ve kullanılan iskelet yapı sayesinde bellek modülleri ve VRM'de soğutuluyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı 850MHz GPU, 1700MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunan özel tasarımlı ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI ile birlikte DisplayPort ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilginin olmadığı kartın özellikle hız aşırtmacılar tarafından ilgi görmesi bekleniyor.