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Zotac hız aşırtmacılar için özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac hız aşırtmacılar için özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 hazırlıyor
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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Zotac, özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 modelini satışa sunmayı planlıyor. Özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çeken ekran kartı başta baskılı devresi olmak üzere kullanılan soğutucu ve diğer pek çok detay ile referans tasarımlı GeForce GTX 460'dan ayrılmayı başarıyor.

MSI'ın Radeon HD 5870 Lightning modelini hatırlatan baskılı devre üzerinde 8+2+2 fazlı güç tasarımını barındıran ekran kartı, uzun ömürlü katı kapasitörler başta olmak üzere yüksek kaliteli komponentleriyle hız aşırtma tutkunlarını mutlu edecek gibi görünüyor. Yazılım tabanlı voltaj kontrolü için I2C arabirimini destekleyen ve uP6218 kodlu voltaj kontrolcüsüne sahip olan kart, 185 × 131 × 63 mm boyutlarında ve 465 gram ağırlığında olan özel tasarımlı soğutucu ile serinletiliyor. Dört adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucuya 120mm çapında fan eşlik ediyor ve kullanılan iskelet yapı sayesinde bellek modülleri ve VRM'de soğutuluyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı 850MHz GPU, 1700MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunan özel tasarımlı ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI ile birlikte DisplayPort ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilginin olmadığı kartın özellikle hız aşırtmacılar tarafından ilgi görmesi bekleniyor.

Zotac hız aşırtmacılar için özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 hazırlıyor
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Zotac hız aşırtmacılar için özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Zotac hız aşırtmacılar için özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 hazırlıyor
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vidoko 9 yıl
biraz fazlamı kapa olmuşş... daha babayiğit görünsün daha çok para etsin:))
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Batuist 9 yıl
çok gereksiz ötesi.. zaten bir gigayte ile bile 900MHzde günlük kullanan arkadaşlar var.. hatta bir miktar daha üzerinde kullanlarda.. buda çıksa çıksa 1000'e çıksa ne kadar performans farkedecek ki?? Ya çektiği orantısız güç tüketim miktarı??? bu GPU bir noktadan sonra çok yüksek volt istiyor oc için.. ve gü tüketimi ise uçuyor.. zaten standart kartlarla bile gelinebilecek nokta max. kullanılabilecek en mantıklı seviyedir.. bununda üstü verdiğinden çok alır..
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BlackBeasT 9 yıl
Zotac hızını aşırtığı GTX460 ,anakartta 3 pci slotu kapatmasımı gerekiyor.Benim anakartta 3 slot kapatamaz teknik olarak mümkün değil,cünki 2 adet pci slotu var. :D,kullanılmaz duruma getirdiği PCI slotların parasını ZOTAC GSX460'dan fiyatdan düşecek mi?
Nerdeyse 500gr agırlıgında sogutucu ,PC kasasının dengesinide bozar :D ,çok uzatmadan ZOTAC GTX460 O/C ver. normal PC kullanıcı için elverişli görünmüyor.O/C merakı olanda ZOTAC fiyatı uygun 1 seviyede tutmaza albenisi olmayan 1 E.Kartı hazırlamış
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artenis 9 yıl
3 slota alıstı zotac
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SchutZ 9 yıl
@fx57

Hocam sen uyumuyomusun
gece gündüz devamlı haber yayınlıyorsun helal olsun valla çok çalışkansınız .
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MxFxOx 9 yıl
zotac,
belli bie cizgisi olan bir kart zaten kendine özgü renkleriyle tasarım acısından hep önde performans olarak asus yetişirmi bilmem ama 6mm 4 ısı borusu , asus 8mm 2 ısı borusu kullanıyor. 6mm ile 8mm arasında %90 iletim farkı var diyorlar ne kadar doğru bilemem
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simplethinks 9 yıl
Benim işlemci soğutucum bile bundan daha hafif 328 gr ve 4.çekirdek aktif phenom II 720 yi 3,4 ghz de loadda 40 derecede tutmayı beceriyor.Gigabyte gtx460 1 gb nin soğutucusu da iyi 900/1800/4000 değerlerinde loadda 68 derece bu soğutucuyla bu kartın 1200/2400/4800 gibi degerlerde çalışması lazım .
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UzmaN345 9 yıl
Yinede asus top daha iyi 900mhz çekirdek vardı ve bu uc sulot yer kaplıyor fanı ama yinede alınır tek kullanıcaklar tercıh edebilir ve en önemlisi asustan ucuz olmalı yoksa işi zor bence
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patya 9 yıl
asusun albenisini pek anlayamadım
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