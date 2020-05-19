ZOTAC yeni VR sırt bilgisayarını duyurdu

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Sanal gerçeklik sistemlerinin mobiliteyi zorlayacak derecede kablolara bağlı olması nedeniyle üreticilerin geçmiş yıllarda farklı çözümlerini görmüştük. Sırtınızda taşıyabiliceğiniz VR sistemleri konusunda ilk adımı atan ZOTAC gncel bir versiyon duyurdu.

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ZOTAC VR GO 3.0 özellikleri

ZOTAC VR GO 3.0 sanal gerçeklik uyumlu bir bilgisayar sistemi ve kasa ile sırtınıza astığınız aparttan oluşuyor. Aksine bu bir sırt çantası şeklinde değil ve sadece bilgisayar taşımak için kullanılıyor.

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Agresif bir tasarımı olan bilgisayar kasasında Intel Core i7-9700 işlemci, GeForce RTX 2070 ekran kartı, 16GB DDR4 2677MHz, 240GB NVMe SSD sürücü yer alıyor. Sisteme iki adet batarya eklenmiş ve değişim yaparak sürekli şarj desteği sağlayabiliyorsunuz.

Windows 10 üzerinde pek çok VR standardını destekleyen ZOTAC VR GO 3.0 kasasında haliyle monitör yok ve sanal gerçeklik kaskınız ile tüm görselleri aktarıyorsunuz. Önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak olan ZOTAC VR GO 3.0 için henüz bir fiyat etiketi belirlenmedi.

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https://www.techpowerup.com/267323/zotac-announces-vr-go-3-0-gaming-backpack-pc

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