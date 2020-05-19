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    ZOTAC yeni VR sırt bilgisayarını duyurdu

    ZOTAC VR GO 3.0 adındaki sırt bilgisayarı mevcut iki adet bataryası sayesinde enerji kablolarına bağlı kalmadan sanal gerçeklik oyunlarınızı oynayabileceksiniz.
    9 sa.
    1,1b
    12
    11
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ZOTAC yeni VR sırt bilgisayarını duyurdu
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    Sanal gerçeklik sistemlerinin mobiliteyi zorlayacak derecede kablolara bağlı olması nedeniyle üreticilerin geçmiş yıllarda farklı çözümlerini görmüştük. Sırtınızda taşıyabiliceğiniz VR sistemleri konusunda ilk adımı atan ZOTAC gncel bir versiyon duyurdu.

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    ZOTAC VR GO 3.0 özellikleri

    ZOTAC VR GO 3.0 sanal gerçeklik uyumlu bir bilgisayar sistemi ve kasa ile sırtınıza astığınız aparttan oluşuyor. Aksine bu bir sırt çantası şeklinde değil ve sadece bilgisayar taşımak için kullanılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Google Meet için Asus’tan özel bilgisayar sistemleri"

    Agresif bir tasarımı olan bilgisayar kasasında Intel Core i7-9700 işlemci, GeForce RTX 2070 ekran kartı, 16GB DDR4 2677MHz, 240GB NVMe SSD sürücü yer alıyor. Sisteme iki adet batarya eklenmiş ve değişim yaparak sürekli şarj desteği sağlayabiliyorsunuz.

    Windows 10 üzerinde pek çok VR standardını destekleyen ZOTAC VR GO 3.0 kasasında haliyle monitör yok ve sanal gerçeklik kaskınız ile tüm görselleri aktarıyorsunuz. Önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak olan ZOTAC VR GO 3.0 için henüz bir fiyat etiketi belirlenmedi.

    ZOTAC yeni VR sırt bilgisayarını duyurdu
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    https://www.techpowerup.com/267323/zotac-announces-vr-go-3-0-gaming-backpack-pc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    01myavuz (Mustafa YAVUZ) 1 sa.
    Kablosuz sistemi geliştirseler dahamı az kar ederler. İsteselet 5 GHZ bandında eşzamanlı veri transferiyle durumu kurtaramazlarmı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    sivri13 (Buğra S) 1 sa. 01myavuz
    Cihaz halihazırda kablosuz olarak faaliyet göstermekte, haberde de belirtilmiş..
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    _Dominic_Toretto_ 2 sa.
    Saçmalık

    Niye sırtımda kaplumbağa gibi bi kütle olsun ki oyun oynarken

    Millet kafasına VR takmaya üşeniyor, sırtına bunu mu takacak
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa.
    Ghostbuster oyunu da yaparlarsa tam olur
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    Mion 5 sa.
    Jet Pack mi oğlum bu?
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    animant2 6 sa. yeni yorumcu
    2 sene önce berlinde üniversitedeyken bir vr deneyine katılmıştım onda da sırtıma laptop çantası vermişlerdi 2-3 kilo vardı. 3 saat süren deney ardından ağrıyan yer belim değil kafamdı
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    ErkanSYK 9 sa.
    Sonra gelsin bel fıtığı, omuz çıkığı :)
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    Rachsuchtig 9 sa.
    Ağırlığı da önemli ama kaynakdaki sayfada da bildirilmemiş.
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    labtek38 9 sa.
    Şimdi biz oda büyüklüğündeki bilgisayarlara bakıp ne düşünüyorsak gelecekte bunlara bakıp aynı şeyi düşünecekler 😁
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