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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ZTE Watch GT akıllı saat modelinin resmi görselleri yayınlandı

    Çinli teknoloji üreticilerinden ZTE'nin önümüzdeki hafta tanıtacağı Watch GT akıllı saat modelinin resmi görselleri, cihazın tasarımını tüm detaylarıyla ortaya koyuyor.
    25 Mart 2021, 13:30 (1 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ZTE yaklaşan akıllı saat modeli Watch GT ile ilgili bir dizi reklam afişi yayınladı. Şirket ayrıca akıllı saatin teknik özelliklerini ve ne zaman piyasaya sürüleceğini de netleştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Reno5 Lite akıllı telefonunun tüm detayları, şirketin web sitesinde yayınlandı"

    Fiyatı henüz belli değil

    ZTE Watch GT, iki fiziksel düğme barındıran, 30 gram ağırlığında yuvarlak bir alüminyum alaşımlı kasa ve 2.5D camlı 1.39 inç AMOLED ekranla gelecek. Afişlerde akıllı saat, yalnızca dekoratif bir işlevi yerine getirdiği varsayılan bir çerçeve ile gösteriliyor.

    Markanın yeni cihazı, 16 spor modunu destekliyor ve kullanıcının sağlığını izlemek için bir dizi işlev ve rota izlemek için yerleşik bir GPS modülü ile donatılmış. Şirket, ZTE Watch GT'nin lansmanının, 30 Mart'ta ZTE S30 akıllı telefon serisiyle birlikte yapacağını da doğruladı. Ne yazık ki akıllı saatin hangi fiyatla satışa sunulacağı ise henüz belli değil.



    https://www.notebookcheck.net/ZTE-Watch-GT-Renders-of-large-AMOLED-smartwatch-leak-ahead-of-March-30-launch.529172.0.html
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Emre_z3 (Emre SOYTEKİN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı saatlerin neredeyse hepsi aynı tasarıma sahip.
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