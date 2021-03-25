ZTE Watch GT akıllı saat modelinin resmi görselleri yayınlandı

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ZTE yaklaşan akıllı saat modeli Watch GT ile ilgili bir dizi reklam afişi yayınladı. Şirket ayrıca akıllı saatin teknik özelliklerini ve ne zaman piyasaya sürüleceğini de netleştirdi.

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Fiyatı henüz belli değil

ZTE Watch GT, iki fiziksel düğme barındıran, 30 gram ağırlığında yuvarlak bir alüminyum alaşımlı kasa ve 2.5D camlı 1.39 inç AMOLED ekranla gelecek. Afişlerde akıllı saat, yalnızca dekoratif bir işlevi yerine getirdiği varsayılan bir çerçeve ile gösteriliyor.

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Markanın yeni cihazı, 16 spor modunu destekliyor ve kullanıcının sağlığını izlemek için bir dizi işlev ve rota izlemek için yerleşik bir GPS modülü ile donatılmış. Şirket, ZTE Watch GT'nin lansmanının, 30 Mart'ta ZTE S30 akıllı telefon serisiyle birlikte yapacağını da doğruladı. Ne yazık ki akıllı saatin hangi fiyatla satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

https://www.notebookcheck.net/ZTE-Watch-GT-Renders-of-large-AMOLED-smartwatch-leak-ahead-of-March-30-launch.529172.0.html

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