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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno5 Lite akıllı telefonunun tüm detayları, şirketin web sitesinde yayınlandı

    Çinli akıllı telefon üreticilerinden Oppo, MediaTek işlemcili yeni orta segment akıllı telefon modeli olan Reno5 Lite'ın teknik detaylarını resmi web sitesinde yayınladı.
    24 Mart 2021, 16:00 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Reno5 Lite akıllı telefonunun tüm detayları, şirketin web sitesinde yayınlandı
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    Çinli Oppo'nun MediaTek platformunda orta sınıf bir akıllı telefon olan Reno5 Lite'ı piyasaya sürmeye hazırlandığı biliniyordu ve şimdi bu cihaz şirketin web sayfasında yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Intel'in 7nm Meteor Lake işlemcileri piyasaya sürülmeye hazır: İşte çıkış tarihi"

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    Akıllı telefon, 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6,43 inç FHD+ ekranla donatılmış. Cihazın ekranının, ön panelin %90.8'ini kapladığını belirtelim. Selfie kamerası, ekranın sol üst köşesindeki küçük bir deliğe yerleştirilmiş 32 megapiksel bir sensörden (f / 2.4) oluşuyor. Ana kamera ise dört bileşenli bir tasarıma sahip: 48 megapiksel sensör, 8 megapiksel matrisli ve geniş açılı optikli (119 derece) bir birim ve bir çift 2 megapiksellik sensör.

    Oppo Reno5 Lite akıllı telefonunun tüm detayları, şirketin web sitesinde yayınlandı
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    Fiyatı henüz belli değil

    Reno5 Lite, işlemci tarafında MediaTek Helio P95 kullanmakta: Bu işlemci 2,2 GHz'e kadar saat frekansı ile sekiz bilgi işlem çekirdeğini ve bir grafik hızlandırıcı IMG 9XM-HP8'i birleştiriyor. Güçten sorumlu birimin ise 30 watt VOOC şarjı destekleyen 4310 mAh kapasiteli şarj edilebilir bir pil olduğunu da belirtelim.

    Reno5 Lite için yalnızca bir yapılandırma olacak: 8 GB RAM ve 128 GB kapasiteli bir depolama birimi. Cihaz ayrıca bir Bluetooth 5.1 denetleyici, bir USB Type-C bağlantı noktası ve bir 3,5 mm kulaklık jakı içeriyor.

    Oppo Reno5 Lite akıllı telefonunun tüm detayları, şirketin web sitesinde yayınlandı
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    160.1 × 73.2 × 7.8 mm ölçülerinde ve 172 gr ağırlığındaki akıllı telefon, kutudan Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 işletim sistemi ile çıkacak. Oppo Reno5 Lite'ın hangi fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz belli değil.



    https://www.oppo.com/ua/smartphones/series-reno/reno5-lite/specs/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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