Oppo Reno5 Lite akıllı telefonunun tüm detayları, şirketin web sitesinde yayınlandı

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Çinli Oppo'nun MediaTek platformunda orta sınıf bir akıllı telefon olan Reno5 Lite'ı piyasaya sürmeye hazırlandığı biliniyordu ve şimdi bu cihaz şirketin web sayfasında yayınlandı.

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Akıllı telefon, 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6,43 inç FHD+ ekranla donatılmış. Cihazın ekranının, ön panelin %90.8'ini kapladığını belirtelim. Selfie kamerası, ekranın sol üst köşesindeki küçük bir deliğe yerleştirilmiş 32 megapiksel bir sensörden (f / 2.4) oluşuyor. Ana kamera ise dört bileşenli bir tasarıma sahip: 48 megapiksel sensör, 8 megapiksel matrisli ve geniş açılı optikli (119 derece) bir birim ve bir çift 2 megapiksellik sensör.

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Fiyatı henüz belli değil

Reno5 Lite, işlemci tarafında MediaTek Helio P95 kullanmakta: Bu işlemci 2,2 GHz'e kadar saat frekansı ile sekiz bilgi işlem çekirdeğini ve bir grafik hızlandırıcı IMG 9XM-HP8'i birleştiriyor. Güçten sorumlu birimin ise 30 watt VOOC şarjı destekleyen 4310 mAh kapasiteli şarj edilebilir bir pil olduğunu da belirtelim.

Reno5 Lite için yalnızca bir yapılandırma olacak: 8 GB RAM ve 128 GB kapasiteli bir depolama birimi. Cihaz ayrıca bir Bluetooth 5.1 denetleyici, bir USB Type-C bağlantı noktası ve bir 3,5 mm kulaklık jakı içeriyor.

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160.1 × 73.2 × 7.8 mm ölçülerinde ve 172 gr ağırlığındaki akıllı telefon, kutudan Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 işletim sistemi ile çıkacak. Oppo Reno5 Lite'ın hangi fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz belli değil.

https://www.oppo.com/ua/smartphones/series-reno/reno5-lite/specs/

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