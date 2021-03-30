ZTE Watch GT tanıtıldı: İşte fiyatı

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Geçtiğimiz yaz Watch Live adındaki beğenilen akıllı saatini piyasaya süren ZTE markası şimdi de Watch GT modelini duyurdu. ZTE Watch GT biraz daha fonksiyonellik ve premium özelliklere odaklanıyor.

ZTE Watch GT özellikleri ve fiyatı

ZTE Watch GT modeli 1.2 inçlik yuvarlak bir AMOLED ekrana sahip. Kasa ultra hafif alüminyum alaşımdan imal edilmiş ve sadece 30gr ağırlığında. Kontroller kenar tuşları ve dokunmatik ekran üzerinden sağlanıyor.

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Standart fitness değerlerini takip eden saat ayrıca sürekli nabız takibi de yapıyor ve anormal kalp hareketliliğini tespit edebiliyor. Ayrıca kandaki oksijen miktarı ve uyku döngüsünü de izliyor.

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16 farklı spor modunu destekleyen model GPS özelliği sayesinde futbol sahasındaki hareketlerinizi de ısı haritasına dökebiliyor. Böylece sahadaki oyununuzu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Diğer taraftan güzergah takibi için akıllı telefona gerek kalmıyor.

5ATM su altında dayanıklılık sunan saat bildirim yansıtma özelliğine de sahip. Tek şarj ile 15 gün kullanılabilen saat enerji tasarrufu ile bunu 23 saate çıkarıyor. ZTE Watch GT modeli 91$ fiyat etiketi üzerinden satışa sunulacak.

https://www.gizmochina.com/2021/03/30/zte-watch-gt-launch-amoled-display-gps/

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