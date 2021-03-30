Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ZTE Watch GT tanıtıldı: İşte fiyatı

    ZTE Watch GT akıllı saat modeli AMOLED ekran, çok modlu GPS, futbol ısı haritası çıkarma, 23 güne kadar kullanım süresi ve 5ATM dayanıklılık gibi özelliklerle geliyor.
    30 Mart 2021, 22:22 (32 dk.)
    125
    32
    2
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    ZTE Watch GT tanıtıldı: İşte fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yaz Watch Live adındaki beğenilen akıllı saatini piyasaya süren ZTE markası şimdi de Watch GT modelini duyurdu. ZTE Watch GT biraz daha fonksiyonellik ve premium özelliklere odaklanıyor.

    ZTE Watch GT özellikleri ve fiyatı

    ZTE Watch GT modeli 1.2 inçlik yuvarlak bir AMOLED ekrana sahip. Kasa ultra hafif alüminyum alaşımdan imal edilmiş ve sadece 30gr ağırlığında. Kontroller kenar tuşları ve dokunmatik ekran üzerinden sağlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar RedMagic Cyberpods oyuncu kulaklıkları satışa başladı

    Ayrıca Bkz. "Nisan ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu"

    Standart fitness değerlerini takip eden saat ayrıca sürekli nabız takibi de yapıyor ve anormal kalp hareketliliğini tespit edebiliyor. Ayrıca kandaki oksijen miktarı ve uyku döngüsünü de izliyor.

    ZTE Watch GT tanıtıldı: İşte fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    16 farklı spor modunu destekleyen model GPS özelliği sayesinde futbol sahasındaki hareketlerinizi de ısı haritasına dökebiliyor. Böylece sahadaki oyununuzu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Diğer taraftan güzergah takibi için akıllı telefona gerek kalmıyor.

    5ATM su altında dayanıklılık sunan saat bildirim yansıtma özelliğine de sahip. Tek şarj ile 15 gün kullanılabilen saat enerji tasarrufu ile bunu 23 saate çıkarıyor. ZTE Watch GT modeli 91$ fiyat etiketi üzerinden satışa sunulacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/30/zte-watch-gt-launch-amoled-display-gps/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    OLED Ekranlı Dijital Metre

    L
    lterlemez 9 saat önce

    Güzel fikir...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat oldukça uygun duruyor. Uygulama desteğine göre alınabilir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pofpor01 (... ...) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    “enerji tasarrufu ile bunu 23 saate çıkarıyor. ”

    23 gün şeklinde düzeltirseniz iyi olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 dk. MIJIA Robot Vacuum Cleaner Pro çok daha akıllı 24 dk. Korku filmi serisi Testere'nin devam filminden fragman paylaşıldı 32 dk. GÖRÜNTÜLENEN ZTE Watch GT tanıtıldı: İşte fiyatı Sonraki Kingston maliyete oynayan NV1 SSD sürücüsünü duyurdu 1 sa. CDPR; Cyberpunk 2077, Witcher 3 ve diğer oyunları ile ilgili gelecekteki planlarını açıkladı 1 sa. Star Wars'un yeni animasyon dizisi Star Wars: The Bad Batch'ten ilk fragman yayınlandı 2 sa. İşte Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu 2 sa. DDR5 belleklerin hacimli üretimine başlandı 2 sa. TSMC fiyatları %25 arttırabilir 3 sa. Makyajlı Skoda Kodiaq'tan ilk ipucu görselleri geldi 3 sa. Boston Dynamics, depo otomasyonu için yeni robotunu tanıttı: Stretch 4 sa. Xbox Live Gold üyelerine Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 4 sa. Netflix'in yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan uzun fragman 4 sa. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki mutasyon oranını açıkladı 4 sa. Volkswagen'in ABD pazarındaki yeni adı Voltswagen olabilir 5 sa. Rick and Morty 5. sezon yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı 5 sa. PS5'in yeni nesil VR cihazının ilk oyunu ortaya çıktı: Pavlov Shack 5 sa. IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı bu Cuma gerçekleşecek 5 sa. BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'dan ilk fragman paylaşıldı 5 sa. ITOPYA.COM 4 Yaşında! Doğum Gününe Özel Fırsatlar İçin Tıklayın 6 sa. Apple TV için yepyeni bir uzaktan kumanda tasarlanıyor 6 sa. KVKK, Yemeksepeti'ne inceleme başlattı 7 sa. Robogil LUNA-200UV Robot Süpürge | İnceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız