Zune kullanıcılarının beklediği Facebook uygulaması yeniden ertelendi

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Zune HD ile taşınabilir medya oynatıcısı pazarında en iyi hamlesini yaptığını söyleyebileceğimiz Microsoft, Zune HD kullanıcılarının uzun süredir beklediği Facebook uygulamasının daha tamamlanmadığını ve çıkış tarihinin yeniden ertelendiğini açıkladı.

Zune Insider sitesinden yapılan açıklamada uygulamanın en iyi hale getirilmesi için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğu ve bu ertelemeyi anlayışla karşılaşayan Zune kullanıcılarına tekrardan teşekkür edildiği belirtildi.

Zune için Facebook uygulamasının yayınlanması 2009'un son döneminden Ocak 2010'a ertelenmişti. Son yapılan açıklamayla uygulamanın çıkışı 2.defa ertelenmiş oldu.