Nvidia’dan CoreWeave’e 2 milyar dolarlık kritik destek

Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarını hızlandırmak amacıyla CoreWeave’e 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım yaptığını açıkladı. Halihazırda CoreWeave’in yatırımcıları arasında yer alan Nvidia, bu hamleyle şirketin 2030 yılına kadar 5 gigawattın üzerinde yapay zeka hesaplama kapasitesi ekleme planına doğrudan destek vermeyi hedefliyor. Anlaşma kapsamında Nvidia, CoreWeave’in Class A hisselerini hisse başına 87,20 dolar seviyesinden satın aldı.

“Yapay zeka fabrikaları” kurulacak

İki şirket, yatırımın önemli bir parçası olarak Nvidia teknolojilerinin kullanılacağı yeni nesil veri merkezleri, yani “yapay zeka fabrikaları” inşa etmeyi planlıyor. CoreWeave, platformu genelinde Nvidia’nın ürünlerini daha derinlemesine entegre edecek. Bu kapsamda halihazırda kullanılan Blackwell mimarisinin yerini alması planlanan yeni Rubin çip mimarisi, Bluefield depolama sistemleri ve Nvidia’nın Vera adlı yeni CPU ailesi CoreWeave altyapısının temel bileşenleri arasında yer alacak.

Bu yatırım, son aylarda yüksek borç yükü nedeniyle yakından izlenen CoreWeave için de adeta bir can suyu oldu. Şirketin Eylül 2025 itibarıyla toplam borç yükümlülüğü 18,81 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. CoreWeave, aynı dönemde üçüncü çeyrekte 1,36 milyar dolar gelir bildirmişti. Bilindiği üzere CoreWeave, geçmişte bir kripto madenciliği şirketiyken, yapay zeka eğitim ve çıkarımına yönelik veri merkezi hizmetlerine yönelerek sektörde hızlı bir yükseliş yakalamıştı.

Anlaşma yalnızca sermaye yatırımıyla sınırlı kalmıyor. Nvidia, CoreWeave’e yeni veri merkezleri için arsa ve enerji temini konusunda da destek olacak. Bununla birlikte, CoreWeave altyapısındaki yapay zeka yazılımı ve mimarisi, Nvidia’nın referans mimarisi içine dahil edilerek bulut sağlayıcılarına ve kurumsal müşterilere sunulacak. CoreWeave’in müşteri portföyünde halihazırda OpenAI, Meta ve Microsoft gibi büyük ölçekli teknoloji şirketleri bulunuyor. Yatırım haberinin ardından CoreWeave hisseleri yüzde 15’in üzerinde değer kazandı.

