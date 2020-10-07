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    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zyxel hız odaklı Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu

    Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisi son dönemde giderek artan uzaktan eğitim yoğunluğunu karşılamayı amaçlıyor. Ürün 6000Mbps bant genişliği sunuyor.
    2 hf.
    1,9b
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    Ağ Ürünleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zyxel hız odaklı Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu

    Ülkemizde de yaygın bir şekilde ağ ürünlerini gördüğümüz Zyxel, uzaktan eğitimin önem kazanmaya başladığı bu dönemde hız ve verimliliğe odaklanan yeni bir yönlendirici ürünü piyasaya sürüyor.

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    Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 özellikleri ve fiyatı

    Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisi 2.2GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci ve WiFi 6 teknolojisini bir araya getiriyor. WiFi 6 bilindiği üzere verimliliğe odaklanarak bant genişliklerini en iyi seviyede kullanmayı sağlıyor.

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    Yönlendirici 4x4 MIMO antenli 2.4GHz bandında 1200Mbps, 8x8 MIMO antenli 5GHz bandında ise 4800Mbps hızlarına ulaşabiliyor. Aynı anda 12 WiFi yayını yapabildiği için birden fazla cihaz bağlandığında daha fazla bant genişliği dağıtabiliyor.

    Gövde üzerinde 1 adet 10G/5G/2.5G/1G Ethernet portu, 1 adet 2.5G WAN portu ve 4 adet 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet portu yer alıyor. Yönlendiricinin tüm ayarları Zyxel Armor uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisi 349$ fiyat etiketi ile satılacak. WiFi 5 teknolojisi ile 2600Mbps hızlarına ulaşabilen Armor G1 AC2600 yönlendiricisi ise 160$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.techpowerup.com/273049/zyxel-announces-armor-g5-ax6000-12-stream-wifi-6-router Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    forcsf (Engin U) 2 hf. en beğenilen
    Oğlan ders yapsın diye aldığım yazlık internet ile ne güzel gider. İlk bağlantıda 1 mbit vardı. Neyse kayıt açarak 9-10 mbit bandına kadar çıkarabildik.



    Şaka bir yana, ülkemizde sunulan hızlar bu seviyelerde seyrettiği sürece bu tür ürün duyurusu duymak istemiyorum.
    Oğlan ders yapsın diye aldığım yazlık internet ile ne güzel gider. İlk bağlantıda 1 mbit vardı. Neyse kayıt açarak 9-10 mbit bandına kadar çıkarabildik.
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    forcsf (Engin U) 2 hf. en beğenilen
    Oğlan ders yapsın diye aldığım yazlık internet ile ne güzel gider. İlk bağlantıda 1 mbit vardı. Neyse kayıt açarak 9-10 mbit bandına kadar çıkarabildik.



    Şaka bir yana, ülkemizde sunulan hızlar bu seviyelerde seyrettiği sürece bu tür ürün duyurusu duymak istemiyorum.
    Yanıtla +5
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    mura2163 (Muhammed Ra) 2 hf.
    Bu konu niye covid özel kısmında?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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