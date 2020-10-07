Zyxel hız odaklı Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu

Ülkemizde de yaygın bir şekilde ağ ürünlerini gördüğümüz Zyxel, uzaktan eğitimin önem kazanmaya başladığı bu dönemde hız ve verimliliğe odaklanan yeni bir yönlendirici ürünü piyasaya sürüyor.

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Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 özellikleri ve fiyatı

Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisi 2.2GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci ve WiFi 6 teknolojisini bir araya getiriyor. WiFi 6 bilindiği üzere verimliliğe odaklanarak bant genişliklerini en iyi seviyede kullanmayı sağlıyor.

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Yönlendirici 4x4 MIMO antenli 2.4GHz bandında 1200Mbps, 8x8 MIMO antenli 5GHz bandında ise 4800Mbps hızlarına ulaşabiliyor. Aynı anda 12 WiFi yayını yapabildiği için birden fazla cihaz bağlandığında daha fazla bant genişliği dağıtabiliyor.

Gövde üzerinde 1 adet 10G/5G/2.5G/1G Ethernet portu, 1 adet 2.5G WAN portu ve 4 adet 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet portu yer alıyor. Yönlendiricinin tüm ayarları Zyxel Armor uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisi 349$ fiyat etiketi ile satılacak. WiFi 5 teknolojisi ile 2600Mbps hızlarına ulaşabilen Armor G1 AC2600 yönlendiricisi ise 160$ fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/273049/zyxel-announces-armor-g5-ax6000-12-stream-wifi-6-router

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