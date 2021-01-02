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    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zyxel ürünlerindeki açığa çözüm bulundu

    Zyxel’in otomatik güncelleme göndermek için kullandığı sistemde bir açık olduğu ortaya çıktı. Firma hızlı bir şekilde bu açık için yamalarını hazırlamış durumda.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Ağ Ürünleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zyxel ürünlerindeki açığa çözüm bulundu
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    Yazılım geliştiren platformların en önemli sorunlarından birisi şüphesiz gözden kaçan açıklar. Eğer bu yazılım geniş bir ürün yelpazesinde kullanılıyorsa durum daha da kritik hale gelebiliyor. Zyxel mevcut bir açık için hızlı bir şekilde yamalarını dağıtıyor. 

    Zyxel hızlı hamle yaptı

    Ağ ekipmanları pazarının önemli isimlerinden Zyxel’e ait pek çok güvenlik duvarı, VPN güvenlik duvarı ve erişim noktası kontrolcülerinde kritik bir açık bulundu. Bu açık yönetici yetkilerini ele geçirmeye sebep olacak gizli bir hesap ile ilgili.

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    Zyxel kullanıcı ara yüzünün 4.60 sürümünde tespit edilen CVE-2020-29583 seri numaralı açık firmanın tümleşik güvenlik duvarı – USG, USG FLEX, ATP ve VPN güvenlik duvarı gibi geniş bir ürün yelpazesini etkiliyor.

    Firma zyfwp adındaki bu hesabı bağlantılı erişim noktalarına otomatik güncelleme göndermek için kullanıyor ancak değiştirilemeyen şifresi düz metin olarak saklandığı için büyük bir risk oluşturuyor.

    EYE güvenlik şirketi açığı 29 Kasım tarihinde Zyxel’e bildirmiş ve firma da hızlı bir şekilde yama çalışmalarına başlamış. 18 Aralık tarihinde yukarıda sayılan cihazlar için yama yayınlanmış durumda. Erişim noktası ürünleri için en erken Nisan 2021 tarihinde bir yama yayınlanmış olacak. 

     

    Zyxel ürünleri için en son güvenlik yaması



    https://thehackernews.com/2021/01/secret-backdoor-account-found-in.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    zdniz (dniz yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2016 yılında zyxell firmasının buna benzer bir açığı daha vardı süper erişim gibi bir şeydi zyxel bence bunu bilerek yapıyor sanki kendileri koymuşlar o açığı yakalanıncada kapatıyorlar cünkü o açığı kullanarak tüm kontrol ele geçiriliyormuş
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    bakinazik 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Açığı kullanan birisi geçen gün modemime şifreyi bilmemesine rağmen giriş yaptı. Görür görmez hızlıca arayüzden mac ban attım ama farklı bir cihazdan yine giriş yaptı. Bu yüzden whitelist mac özelliğini mecbur açtım ve sadece bizim evdekiler bağlanıyor şu an. Umarım yakın zamanda düzeltilir. Böyle saçma iş görmedim gerçekten. Elim ayağım birbirine girdi akşam akşam.
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    zdniz (dniz yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) bakinazik
    üst versiyon bir modeme geç 2016 yılından önce çıkmış zyxell modemler için süper şifre denen bir şey var sen istediğin kadar değiş tek şifreyle tüm yetkiyi devralabiliyor.
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acaba Keenetic ürünlerinde de benzer durum var mı?
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