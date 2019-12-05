Tesla'nın rakibi Nikola'dan yeni elektrikli çekici hamlesi

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Geliştirdiği sıfır emisyonlu çekicilerle Tesla Semi’ye rakip olmayı hedefleyen Nikola, Avrupa’da satışa sunacağı ilk elektrikli çekicisi Nikola Tre’yi görücüye çıkardı.

Nikola Tre, yaklaşık üç hafta önce resmi olarak duyurulan Nikola ve Iveco iş birliği kapsamında geliştirildi. Nikola Tre, tasarım olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan konsepte benzese de özünde bambaşka bir model. Zira Avrupa’da satılacak sıfır emisyonlu çekicinin temelinde Iveco S-Way modeli yatıyor.

Nikola, Iveco S-Way’in üzerinde bazı tasarımsal değişiklikler yapmış. Izgaranın üzerindeki aydınlatmalı “N” logosu, elektrikli araçların simgesi haline gelen mavi aydınlatmalar, sis lambalarını LED gündüz farlarıyla birleştiren dikey LED şeritler ve arka tekerlekleri kapatan panelleri bu değişiklikler arasında gösterebiliriz. Yan aynalar yerine kameraların kullanıldığı Nikola Tre’nin ön bölümüne de Lidar sensörü eklenmiş gibi görünüyor.

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Nikola Tre’nin kabin yerleşimi de Iveco S-Way ile benzer fakat tıpkı yeni nesil bir araçta olması gerektiği gibi daha teknolojik. Kokpitte kullanılan dijital gösterge ekranı ve büyük boyutuyla dikkat çeken bilgi-eğlence ekranı, kabinin görüntüsünü epey değiştirmiş. Sürücünün bilgi-eğlence ekranı vasıtasıyla araçla ilgili tüm ayarlara ulaşabilmesi sağlanmış. Dış taraftaki kameraların aktardığı anlık görüntüyü sürücüye sunmak için de sütunlarda ayna benzeri dikey ekranlara yer verilmiş.

Menzili hayal kırıklığı yarattı

Gelelim Nikola Tre’nin teknik detaylarına. Söz konusu elektrikli çekicinin kaputu altında 480 kW (653 PS) güç ve 1,800 Nm maksimum tork üreten bir sisteme yer verilmiş. Bu sistemi beslemek için de toplam 720 kWh kapasiteli modüler batarya sistemi kullanılmış. Bu değer, markanın daha önce sözünü ettiği 1,000 kWh’ten oldukça düşük. Zaten lansmanda tanıtılan Nikola Tre 4x2 versiyonu için açıklanan 400 kilometre sürüş menzili de bu konuda biraz hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Nikola Tre, arkada tek aksa (4x2) veya iki aksa (6x4) sahip versiyonlarla satın alınabilecek. Brüt ağırlık da bu versiyonlara göre 18 ila 26 ton arasında değişiklik gösterecek. Nikola Tre, 2020 yılındaki IAA Hannover Ticari Araç Fuarı’nda sergilendikten sonra 2021 yılında satışa sunulacak. 2023 yılında ise Nikola Tre’yi baz alan hidrojen yakıt hücreli bir çekici piyasaya sürülecek.