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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla'nın rakibi Nikola'dan yeni elektrikli çekici hamlesi

    Avrupa pazarında satışa sunacağı ilk elektrikli çekici için Iveco ile anlaşan Nikola, bu kapsamda geliştirdiği Nikola Tre isimli çekiciyi görücüye çıkardı. Nikola Tre, 2021 yılında Avrupa'da satılacak
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla'nın rakibi Nikola'dan yeni elektrikli çekici hamlesi
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    Geliştirdiği sıfır emisyonlu çekicilerle Tesla Semi’ye rakip olmayı hedefleyen Nikola, Avrupa’da satışa sunacağı ilk elektrikli çekicisi Nikola Tre’yi görücüye çıkardı.

    Nikola Tre, yaklaşık üç hafta önce resmi olarak duyurulan Nikola ve Iveco iş birliği kapsamında geliştirildi. Nikola Tre, tasarım olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan konsepte benzese de özünde bambaşka bir model. Zira Avrupa’da satılacak sıfır emisyonlu çekicinin temelinde Iveco S-Way modeli yatıyor.

    Nikola, Iveco S-Way’in üzerinde bazı tasarımsal değişiklikler yapmış. Izgaranın üzerindeki aydınlatmalı “N” logosu, elektrikli araçların simgesi haline gelen mavi aydınlatmalar, sis lambalarını LED gündüz farlarıyla birleştiren dikey LED şeritler ve arka tekerlekleri kapatan panelleri bu değişiklikler arasında gösterebiliriz. Yan aynalar yerine kameraların kullanıldığı Nikola Tre’nin ön bölümüne de Lidar sensörü eklenmiş gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Tesla Model X ve Porsche Taycan'ın da dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı"

    Nikola Tre’nin kabin yerleşimi de Iveco S-Way ile benzer fakat tıpkı yeni nesil bir araçta olması gerektiği gibi daha teknolojik. Kokpitte kullanılan dijital gösterge ekranı ve büyük boyutuyla dikkat çeken bilgi-eğlence ekranı, kabinin görüntüsünü epey değiştirmiş. Sürücünün bilgi-eğlence ekranı vasıtasıyla araçla ilgili tüm ayarlara ulaşabilmesi sağlanmış. Dış taraftaki kameraların aktardığı anlık görüntüyü sürücüye sunmak için de sütunlarda ayna benzeri dikey ekranlara yer verilmiş.

    Menzili hayal kırıklığı yarattı

    Gelelim Nikola Tre’nin teknik detaylarına. Söz konusu elektrikli çekicinin kaputu altında 480 kW (653 PS) güç ve 1,800 Nm maksimum tork üreten bir sisteme yer verilmiş. Bu sistemi beslemek için de toplam 720 kWh kapasiteli modüler batarya sistemi kullanılmış. Bu değer, markanın daha önce sözünü ettiği 1,000 kWh’ten oldukça düşük. Zaten lansmanda tanıtılan Nikola Tre 4x2 versiyonu için açıklanan 400 kilometre sürüş menzili de bu konuda biraz hayal kırıklığı yaratmış durumda.

    Nikola Tre, arkada tek aksa (4x2) veya iki aksa (6x4) sahip versiyonlarla satın alınabilecek. Brüt ağırlık da bu versiyonlara göre 18 ila 26 ton arasında değişiklik gösterecek. Nikola Tre, 2020 yılındaki IAA Hannover Ticari Araç Fuarı’nda sergilendikten sonra 2021 yılında satışa sunulacak. 2023 yılında ise Nikola Tre’yi baz alan hidrojen yakıt hücreli bir çekici piyasaya sürülecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mck94 1 hf. en beğenilen
    Tesla’nin rakibi Nikola
    Yanıtla +16
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    DH Misafiri 1 hf.
    Devir Tesla devri. Herkes artık Tesla'ya rakip olamaya bakıyor. Dünya düzeni değiştikte otomobil sektöründe de devir değişiyor artık. Tesla 20 yılda ne kadar premium varsa hepsinin içinden geçti. Tesla bu hızla bir yıl daha ne kadar premium marka varsa hepsinin içinden geçmeye devam edecek
    Devir Tesla devri. Herkes artık Tesla'ya rakip olamaya bakıyor. Dünya düzeni değiştikte otomobil sektöründe de devir değişiyor artık. Tesla 20 yılda ne kadar pr...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    alaz1903 1 hf. MustafaC53
    Yapsaydı da varsın desinlerdi.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    LeonEyes 6 gün
    Tesla'nın rakibi değilde ÇAKMASI olmuş bence :D
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 1 hf.
    Nissan GTR-50 gibi bu aracıda tasarlayan Italdesign firması italdesign.it/...
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    Lumibrite 1 hf.
    Yeni bir firma kuracaklara isim tavsiyesi:



    "Draganic"



    Nikola Draganic

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    dfk24 1 hf.
    Biz ne yapabiliyoruz ? Hiç bir bok....
    Yanıtla +2
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    AribyAriana 1 hf.
    Kısa zamanda Euro Truck oyununa gelmesi ümidiyle.
    Yanıtla
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    sniper23 1 hf.
    400 KM menzil iyi ama ne kadar para harcattığı önemli.

    Normal bir tır da genelde tank 200 Litre üzeri alıyor. En az 1500 TL ediyor bu Türkiye'de (dizel ise). Ben Macaristan'da iken 360 forint idi yani 1.09 Euro litresi. Tabi Elektrik eğer bundan daha ucuza doluyorsa zaten ilk buradan kazandı. Elektrikli ve hidrojenli araçlarda haraketli parça sayısı epey az deniliyor, %70 fark var neredeyse. Normal tır da bakım masrafları tırın kendisinden daha çok masraf çıkarıyor.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bir gün diyecekler ki: "Zamanında şu eski teknoloji lityum pillerle araba yapmaya bile kalkıştılar. düşünsenize bir bombayla seyahat etmek gibi. ki o dönemler lpg için riskli diyorlardı. ve yaptıklarını çevreci olarak görüyorlardı."
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Nikola - Tesla

    Bu iki firma önümüzdeki yıllarda birleşme kararı alırlarsa şaşmam
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    MustafaC53 1 hf.
    Bunu Türk bi firma yapsa, çakma scania derlerdi kesin.
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    alaz1903 1 hf. MustafaC53
    Yapsaydı da varsın desinlerdi.
    Yanıtla +9
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    mck94 1 hf. en beğenilen
    Tesla’nin rakibi Nikola
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