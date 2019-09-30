1 Ekim'den itibaren değişen emisyon değerleri dizel otomobil fiyatlarını artırabilir

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Türkiye’de satışa çıkacak dizel otomobil ve ticari araçlarda emisyon değerleri 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren değişiyor. Uzmanlar, emisyonlara ilişkin düzenlemenin fiyatları artırabileceği görüşünde.

Yeni düzenlemeyle birlikte otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak. Söz konusu değişikliğin 1 Eylül 2019’da yürürlüğe girmesi öngörülüyordu. Fakat yapılan itirazlar sonucu otomotiv üreticilerine 1 aylık geçiş süreci tanındı. Bugün o sürecin sonuna geldik ve yarından itibaren yukarıdaki şartları karşılamayan dizel araçların satışı mümkün olmayacak.

"Araç başına 500 euro maliyet oluşturur"

Dizel araçları etkileyecek olan bu gelişme motorlarda yeni nesile geçmenin önünü açıyor. Türkiye’de üretilen ve Avrupa’ya ihraç edilen otomobiller yeni emisyon değerlerini karşılıyor. Ancak aynı model araçlar Türkiye pazarına eski nesil dizel motorlarla satışa sunuluyor. Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Haydar Yenigün, söz konusu emisyon değerlerinin karşılanması için araç başına 500 euro maliyet oluşacağını ve bunun fiyatlara artış olarak yansıyabileceğini belirtiyor.

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Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci’nin sorularını yanıtlayan Yenigün, “Emisyon konusunda Türkiye her zaman Avrupa Birliği’nden (AB) belli bir zaman farkıyla geç gelir. Bunun nedenleri çok. Bir tanesi ve önemlisi kişi başı 40-50 bin dolar GSMH’ya sahip ülkelerin koydukları kuralların, kişi başı 10 bin dolar civarında olan ülkeyle aynı kuralı aynı zamanlamada koyması arasındaki büyük farktan kaynaklanıyor. Bu konu fabrikaların AB normlarına hazır olup olmadığıyla alakalı değil.” şeklinde konuştu.

Yenigün, “Bugünkü pazar şartlarında araç başına 500 Euro civarındaki artışı mevcut ekonomik durumda kimse karşılayamaz, çökeriz. Bahsettiğimiz normal şartlardaki bir maliyet artışı değil. Sektörün iç pazarda yüzde 50’nin üzerinde kayıp yaşadığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu açıdan otomotiv sanayi desteklenmeli.” ifadelerinde bulundu.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/otomobil-alacaklar-dikkat-emisyon-suresi-yarin-doluyor-fiyatlar-degisebilir-41340735Tü