Tesla, Türkiye’ye araç takas programını getirmeyi planlıyor

Tesla, global pazarda takas için binek otomobilleri, kamyonları, kamyonetleri ve SUV'leri kabul ediyor. Aracınızı takas etmek istiyorsanız, Tesla aracınız teslim edilmeden önce Tesla Hesabınıza araç ayrıntılarını girerek firmadan teklif alınabiliyor. Bu süreçte aracınızın fotoğraflarını ve bilgilerini çevrimiçi olarak Tesla’ya göndermek yeterli oluyor.
Tesla, takas programında sadece içten yanmalı araçları değil diğer elektrikli araçları da kabul ediyor. Tesla’nın resmi web sitesine takas için önerdiğiniz aracın değeri endüstri standartlarına ve diğer kaynaklar kullanılarak piyasa verilerine göre belirleniyor. Bu değerlendirmede aracın hasar kaydı ve kozmetik durumu da etkili oluyor.