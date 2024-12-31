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    Tesla, Türkiye’ye araç takas programını getirmeyi planlıyor

    Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’deki büyümesini yeni hizmetlerle desteklemek istiyor. Bir Tesla Türkiye yöneticisi, yaptığı açıklamada araç takas sistemini getirmeyi planladıklarını aktardı.
    Tesla, Türkiye’ye araç takas programını getirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, küresel pazarlarda yeni bir Tesla aracı satın almak isteyen müşterilerine takas seçeneği sunuyor. Bu program henüz Türkiye’de bulunmuyor. Ancak Bir Tesla Türkiye yöneticisi tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda araç takas sistemi üzerinde çalışıldığı doğrulandı.

    Tesla Türkiye'den takas hamlesi

    Tesla, Türkiye’ye araç takas programını getirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Türkiye’de satışlara başlayan Tesla, 2024 yılında 9 bin adetten fazla Model Y satarak ülkedeki en çok satan ikinci elektrikli otomobil markası olmuştu. Tesla’ya yönelik ilgi artarken Tesla Türkiye’nin Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek, firmanın X’teki resmi topluluğu aracılığıyla gelen “Tesla Türkiye takas desteği sunuyor mu? Misal, 2023 Model Y LR aracımı verip, 2025 Model Y satın alabiliyor muyum?” sorusuna “Henüz olmasa da çalışmalarımız arasında” cevabını verdi.

    Tesla, global pazarda takas için binek otomobilleri, kamyonları, kamyonetleri ve SUV'leri kabul ediyor. Aracınızı takas etmek istiyorsanız, Tesla aracınız teslim edilmeden önce Tesla Hesabınıza araç ayrıntılarını girerek firmadan teklif alınabiliyor. Bu süreçte aracınızın fotoğraflarını ve bilgilerini çevrimiçi olarak Tesla’ya göndermek yeterli oluyor.

    Tesla, takas programında sadece içten yanmalı araçları değil diğer elektrikli araçları da kabul ediyor. Tesla’nın resmi web sitesine takas için önerdiğiniz aracın değeri endüstri standartlarına ve diğer kaynaklar kullanılarak piyasa verilerine göre belirleniyor. Bu değerlendirmede aracın hasar kaydı ve kozmetik durumu da etkili oluyor.

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