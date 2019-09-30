Temsa'nın üreteceği 2 araçta Aselsan'ın elektrikli çekiş sistemleri kullanılacak

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Temsa ile kurduğu iş birliği sonucunda Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü Avenue EV’nin ortaya çıkmasına vesile olan Aselsan’ın elektrikli araçlarda yer alan kritik teknolojilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Araç Kontrol ve Yönetim Sistemi, Araç Çekiş Sistemi, Şarj Sistemi, Araç ve Şebeke Entegrasyonu, Batarya Yönetim Sistemi gibi teknolojilere ilişkin geliştirme, üretim ve test faaliyetlerini sürdüren Aselsan ile Temsa arasında yeni bir sözleşme imzalandı. Bu kapsamda, Temsa’nın yurt içindeki bir müşterisi için üreteceği 2 araçta Aselsan’ın geliştirdiği elektrikli çekiş sistemleri kullanılacak.

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Aselsan’ın geliştirdiği elektrikli çekiş sistemlerini kullanacak otobüslerin trafik tescil işlemlerinin 2020 yılı başında tamamlanması hedefleniyor. Söz konusu gelişmenin, karbon emisyonunun azaltılması ve Türkiye'nin enerji bağımlılığının düşürülmesi için büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Halen birçok otobüs üreticisi ile geliştirdiği sistemlerinin entegrasyonuna yönelik iş birlikleri sürdüren Aselsan, gelecek dönemde elektrikli araç sektöründe güvenilir ve önemli bir paydaş olmayı hedefliyor.

Mayıs 2019’da yaklaşık 183 milyon TL bedelle İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satılan Temsa ise seri üretime hazır 9 metrelik MD9, 12 metrelik Avenue Electron ve Avenue EV olmak üzere 3 ayrı elektrikli modelle bu alanda farklı çözümler sunuyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aselsan-elektrikli-otobusle-yollara-cikiyor/1597007