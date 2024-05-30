1 milyar dolarlık kripto vurgunu: İçişleri Bakanlığı, Smart Trade Coin'e operasyon başlattı!

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Tam Boyutta Gör İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Smart Trade Coin” isimli kripto dolandırıcılığına yönelik Sibergöz-42 isimli operasyon başlatıldığını duyurdu. Smart Trade Coin isimli kripto platformuyla 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği belirlenen 21 ildeki 127 şüpheli yakalandı.

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Smart Trade Coin nedir?

Dolandırıcıların Smart Trade Coin isimli kripto varlık alım satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirdiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satan ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunarak 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturdukları belirlendi.

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Yapay zeka ile yüksek kazanç vaat edildi

Şirket, yapay zeka ile çalışan bir sistem kullandıklarını belirterek yatırımcıları platforma çekti. Sözde yapay zeka, 7 gün 24 saat yatırımcısı adına çalışarak kripto para piyasasındaki seçenekler arasında en uygun olanlara yatırım yaptığı ifade ediliyordu. Haziran 2021’de sistemdeki tüm paralar kayboldu. Yatırımcılar mağdur oldu.

Yüz binlerce yatırımcıdan elde edilen paraların Marshall Adaları’na gönderildi ve bu paranın 100 milyon doları üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı. Sibergöz-42 isimli operasyon sonucunda 1 milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır varlığa ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bakan Yerlikaya, platformun 1 milyar doların üzerinde haksız kazanç elde ettiğini açıkladı.

Yatırımcılar Smart Trade Coin’den dolayı 3 yıldır mağdur durumda. Önceki yıllarda yayımlanan haberlerde platformun sahiplerinin yurt dışına kaçtığı, bu nedenle mahkemeye yapılan başvuruların sonuçlanamadığı ortaya çıkmıştı. Bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına göre Sibergöz-42 operasyonu sadece yurt içinde yapıldı. Yurt dışına kaçanlara yönelik operasyon yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

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1 milyar dolarlık kripto vurgunu: Smart Trade Coin'e operasyon!