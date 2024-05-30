1 milyar dolarlık kripto vurgunu: İçişleri Bakanlığı, Smart Trade Coin'e operasyon başlattı!

Smart Trade Coin nedir?
Dolandırıcıların Smart Trade Coin isimli kripto varlık alım satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirdiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satan ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunarak 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturdukları belirlendi.
Yapay zeka ile yüksek kazanç vaat edildi
Şirket, yapay zeka ile çalışan bir sistem kullandıklarını belirterek yatırımcıları platforma çekti. Sözde yapay zeka, 7 gün 24 saat yatırımcısı adına çalışarak kripto para piyasasındaki seçenekler arasında en uygun olanlara yatırım yaptığı ifade ediliyordu. Haziran 2021’de sistemdeki tüm paralar kayboldu. Yatırımcılar mağdur oldu.
Yüz binlerce yatırımcıdan elde edilen paraların Marshall Adaları’na gönderildi ve bu paranın 100 milyon doları üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı. Sibergöz-42 isimli operasyon sonucunda 1 milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır varlığa ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bakan Yerlikaya, platformun 1 milyar doların üzerinde haksız kazanç elde ettiğini açıkladı.
Yatırımcılar Smart Trade Coin’den dolayı 3 yıldır mağdur durumda. Önceki yıllarda yayımlanan haberlerde platformun sahiplerinin yurt dışına kaçtığı, bu nedenle mahkemeye yapılan başvuruların sonuçlanamadığı ortaya çıkmıştı. Bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına göre Sibergöz-42 operasyonu sadece yurt içinde yapıldı. Yurt dışına kaçanlara yönelik operasyon yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.