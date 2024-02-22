1 petabit (1.000TB) kapasiteli optik disk geliştirildi: Blu-Ray'in yerini alabilir

Tam Boyutta Gör Depolama teknolojileri konusunda günümüzde katı hal sürücülerin (SSD) kullanımı her geçen gün artıyor. Ancak, veri merkezleri gibi kurumsal pazarda optik disklerin gelişimi halen durmadı. Şimdi ise Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, toplam bir petabit (1.000TB) veri kapasitesine sahip bir optik disk geliştirdi.

Gelecekte Blu-Ray'in yerini alabilir

Bilmeyenler için günümüzde SSD ve HDD diskler, kurumsal pazarda yüksek enerji yüküne, maliyete ve kısa bir kullanım ömrüne sahip. Araştırmacılar ise, 3 boyutlu bir kayıt mimarisi uygulayarak optik diskin kapasitesini önemli ölçüde artırmayı başardılar. Yeni yaklaşım, DVD’lerin yazılmasına benzer, ışık tabanlı optik veri depolama (ODS) ile neredeyse aynı.

100 katmanda 1,6 petabit kapasite

Ancak bir yerine, bir mikrometre aralıklarla yerleştirilen yüzlerce fotorezist filmin birleştirilmesi ile elde ediliyor.Böylece veri kapasitesini radikal bir şekilde artırırken enerji tüketimini de azaltma potansiyeline sahip. Araştırmacılar, bu yöntem sayesinde diskin her iki tarafına 100 katman ekleyerek 200TB veya toplam 1,6 petabit'e kadar kapasiteye ulaşılabileceğini iddia ediyor.

Karşılaştırmak adına, günümüzde üst düzey Blu-ray diskler, 100GB veri taşıyan dört katmana kadar destek sunuyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir diğer potansiyel avantaj ise uzun ömürlülük. Bu tür diskler, 50 ila 100 yıl arasında dayanıklılığa sahip.

''Bu teknoloji, nano ölçekli diskleri diziler halinde istifleyerek exabit düzeyinde depolama elde etmeyi mümkün kılıyor, bu da sınırlı alana sahip büyük veri merkezlerinde oldukça önemli''

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Geliştirilen yeni projenin öncelikli olarak kurumsal pazara hedefleyeceğini unutmamak gerek. Ayrıca henüz bunun için hızlı ve uygun fiyatlı bir sürücü üretilebilmiş değil. Dolayısıyla gerçekleşmesi için bir süre daha beklememiz geerekecek.

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