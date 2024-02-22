1 petabit (1.000TB) kapasiteli optik disk geliştirildi: Blu-Ray'in yerini alabilir

Gelecekte Blu-Ray'in yerini alabilir
Bilmeyenler için günümüzde SSD ve HDD diskler, kurumsal pazarda yüksek enerji yüküne, maliyete ve kısa bir kullanım ömrüne sahip. Araştırmacılar ise, 3 boyutlu bir kayıt mimarisi uygulayarak optik diskin kapasitesini önemli ölçüde artırmayı başardılar. Yeni yaklaşım, DVD’lerin yazılmasına benzer, ışık tabanlı optik veri depolama (ODS) ile neredeyse aynı.
100 katmanda 1,6 petabit kapasite
Ancak bir yerine, bir mikrometre aralıklarla yerleştirilen yüzlerce fotorezist filmin birleştirilmesi ile elde ediliyor.Böylece veri kapasitesini radikal bir şekilde artırırken enerji tüketimini de azaltma potansiyeline sahip. Araştırmacılar, bu yöntem sayesinde diskin her iki tarafına 100 katman ekleyerek 200TB veya toplam 1,6 petabit'e kadar kapasiteye ulaşılabileceğini iddia ediyor.
Karşılaştırmak adına, günümüzde üst düzey Blu-ray diskler, 100GB veri taşıyan dört katmana kadar destek sunuyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir diğer potansiyel avantaj ise uzun ömürlülük. Bu tür diskler, 50 ila 100 yıl arasında dayanıklılığa sahip.
''Bu teknoloji, nano ölçekli diskleri diziler halinde istifleyerek exabit düzeyinde depolama elde etmeyi mümkün kılıyor, bu da sınırlı alana sahip büyük veri merkezlerinde oldukça önemli''
Geliştirilen yeni projenin öncelikli olarak kurumsal pazara hedefleyeceğini unutmamak gerek. Ayrıca henüz bunun için hızlı ve uygun fiyatlı bir sürücü üretilebilmiş değil. Dolayısıyla gerçekleşmesi için bir süre daha beklememiz geerekecek.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41586-023-06980-y#citeas https://www.techspot.com/news/101974-dvd-like-optical-disc-could-store-16-petabits.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.