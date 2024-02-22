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    Anlık Bildirim

    1 petabit (1.000TB) kapasiteli optik disk geliştirildi: Blu-Ray'in yerini alabilir

    Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar toplam bir petabit (1.000TB) veri kapasitesine sahip bir optik disk geliştirdi. Gelecekte Blu-Ray'in yerini alabilir.
    1 petabit (1.000TB) kapasiteli optik disk geliştirildi! Tam Boyutta Gör
    Depolama teknolojileri konusunda günümüzde katı hal sürücülerin (SSD) kullanımı her geçen gün artıyor. Ancak, veri merkezleri gibi kurumsal pazarda optik disklerin gelişimi halen durmadı. Şimdi ise Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, toplam bir petabit (1.000TB) veri kapasitesine sahip bir optik disk geliştirdi.

    Gelecekte Blu-Ray'in yerini alabilir

    Bilmeyenler için günümüzde SSD ve HDD diskler, kurumsal pazarda yüksek enerji yüküne, maliyete ve kısa bir kullanım ömrüne sahip. Araştırmacılar ise, 3 boyutlu bir kayıt mimarisi uygulayarak optik diskin kapasitesini önemli ölçüde artırmayı başardılar. Yeni yaklaşım, DVD’lerin yazılmasına benzer, ışık tabanlı optik veri depolama (ODS) ile neredeyse aynı.

    100 katmanda 1,6 petabit kapasite

    Ancak bir yerine, bir mikrometre aralıklarla yerleştirilen yüzlerce fotorezist filmin birleştirilmesi ile elde ediliyor.Böylece veri kapasitesini radikal bir şekilde artırırken enerji tüketimini de azaltma potansiyeline sahip. Araştırmacılar, bu yöntem sayesinde diskin her iki tarafına 100 katman ekleyerek 200TB veya toplam 1,6 petabit'e kadar kapasiteye ulaşılabileceğini iddia ediyor.

    Karşılaştırmak adına, günümüzde üst düzey Blu-ray diskler, 100GB veri taşıyan dört katmana kadar destek sunuyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir diğer potansiyel avantaj ise uzun ömürlülük. Bu tür diskler, 50 ila 100 yıl arasında dayanıklılığa sahip.

    ''Bu teknoloji, nano ölçekli diskleri diziler halinde istifleyerek exabit düzeyinde depolama elde etmeyi mümkün kılıyor, bu da sınırlı alana sahip büyük veri merkezlerinde oldukça önemli''

    Geliştirilen yeni projenin öncelikli olarak kurumsal pazara hedefleyeceğini unutmamak gerek. Ayrıca henüz bunun için hızlı ve uygun fiyatlı bir sürücü üretilebilmiş değil. Dolayısıyla gerçekleşmesi için bir süre daha beklememiz geerekecek.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41586-023-06980-y#citeas https://www.techspot.com/news/101974-dvd-like-optical-disc-could-store-16-petabits.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 22 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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