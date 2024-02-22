Yeni yapay zeka Google Gemma tanıtıldı: İşte yetenekleri ve amacı

Google, Gemma'nın DeepMind tarafından geliştirildiğini belirtiyor. Gemma, büyük kardeşi Gemini ile bazı ortak teknik ve altyapıbileşenlerini paylaşıyor ve iki özel model olarak karşımıza çıkıyor: Gemma 2B ve Gemma 7B. Araştırmacılar, yerel masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra bulutta da çalışabilen önceden eğitilmiş ve talimatlara göre ayarlanmış Gemma modellerine erişebilecekler.
Şirket, Gemma'nın topluluğa katkısı olacağını ve geliştiricilere sorumlu bir şekilde yapay zeka oluşturmada yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor. Bu hedef doğrultusunda Gemma ile birlikte Responsible Generative AI Toolkit (Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti) de tanıtıldı. Bu araç seti, hata ayıklama aracıyla birlikte Google'ın deneyimlerine dayanan yapay zeka geliştirme kılavuzunu da içeriyor.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.