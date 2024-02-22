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    Yeni yapay zeka Google Gemma tanıtıldı: İşte yetenekleri ve amacı

    Google, 2024’ün başından bu yana bir dizi yapay zeka duyurusu gerçekleştirdi ve görünüşe göre devamı da gelecek. Firma kısa bir süre önce biraz daha küçük özel Google Gemma yapay zekasını tanıttı.
    Yeni yapay zeka Google Gemma tanıtıldı: İşte yetenekleri ve amacı Tam Boyutta Gör
    Google son birkaç haftadır çeşitli Gemini AI modellerini tanıtıyor ve bugün, belirli bir kullanıcı türü için yeni ve daha küçük bir model olan Gemma’yı gözler önüne serdi. Google Gemma, yapay zekaya bulut üzerinden erişmek yerine yerel olarak kullanmak isteyen araştırmacılara hitap ediyor. Dolayısıyla 1 yıldan kısa bir sürede buluttaki AI ürünlerinden yerel AI ürünlerine hızlı bir geçiş yapmış oluyoruz.

    Gemma, dizüstü ve masaüstülerde çalışacak

    Google, Gemma'nın DeepMind tarafından geliştirildiğini belirtiyor. Gemma, büyük kardeşi Gemini ile bazı ortak teknik ve altyapı bileşenlerini paylaşıyor ve iki özel model olarak karşımıza çıkıyor: Gemma 2B ve Gemma 7B. Araştırmacılar, yerel masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra bulutta da çalışabilen önceden eğitilmiş ve talimatlara göre ayarlanmış Gemma modellerine erişebilecekler.

    Yeni yapay zeka Google Gemma tanıtıldı: İşte yetenekleri ve amacı Tam Boyutta Gör
    Google, Gemma 2B (iki milyar parametre) ve 7B (yedi milyar parametre) modellerinin diğer büyük dil modellerine (LLM) kıyasla teknik olarak daha küçük olduğunu iddia ederken, Meta'nın Llama 2'si de dahil olmak üzere önemli kıyaslamalarda kendisinden daha büyük modelleri geride bıraktıklarını söylüyor. Parametre sayısı modelin karmaşıklığını ve potansiyel kapasitesini gösteriyor. Parametre ne kadar büyükse modeller de dili o kadar iyi anlayabilir ve daha sofistike yanıtlar üretebilir. Ancak daha büyük olmak aynı zamanda daya fazla kaynak anlamına da geliyor.

    Şirket, Gemma'nın topluluğa katkısı olacağını ve geliştiricilere sorumlu bir şekilde yapay zeka oluşturmada yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor. Bu hedef doğrultusunda Gemma ile birlikte Responsible Generative AI Toolkit (Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti) de tanıtıldı. Bu araç seti, hata ayıklama aracıyla birlikte Google'ın deneyimlerine dayanan yapay zeka geliştirme kılavuzunu da içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 15 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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