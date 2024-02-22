Yeni yapay zeka Google Gemma tanıtıldı: İşte yetenekleri ve amacı

Tam Boyutta Gör Google son birkaç haftadır çeşitli Gemini AI modellerini tanıtıyor ve bugün, belirli bir kullanıcı türü için yeni ve daha küçük bir model olan Gemma’yı gözler önüne serdi. Google Gemma, yapay zekaya bulut üzerinden erişmek yerine yerel olarak kullanmak isteyen araştırmacılara hitap ediyor. Dolayısıyla 1 yıldan kısa bir sürede buluttaki AI ürünlerinden yerel AI ürünlerine hızlı bir geçiş yapmış oluyoruz.

Gemma, dizüstü ve masaüstülerde çalışacak

Google, Gemma'nın DeepMind tarafından geliştirildiğini belirtiyor. Gemma, büyük kardeşi Gemini ile bazı ortak teknik ve altyapı bileşenlerini paylaşıyor ve iki özel model olarak karşımıza çıkıyor: Gemma 2B ve Gemma 7B. Araştırmacılar, yerel masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra bulutta da çalışabilen önceden eğitilmiş ve talimatlara göre ayarlanmış Gemma modellerine erişebilecekler.

Tam Boyutta Gör Google, Gemma 2B (iki milyar parametre) ve 7B (yedi milyar parametre) modellerinin diğer büyük dil modellerine (LLM) kıyasla teknik olarak daha küçük olduğunu iddia ederken, Meta'nın Llama 2'si de dahil olmak üzere önemli kıyaslamalarda kendisinden daha büyük modelleri geride bıraktıklarını söylüyor. Parametre sayısı modelin karmaşıklığını ve potansiyel kapasitesini gösteriyor. Parametre ne kadar büyükse modeller de dili o kadar iyi anlayabilir ve daha sofistike yanıtlar üretebilir. Ancak daha büyük olmak aynı zamanda daya fazla kaynak anlamına da geliyor.

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Şirket, Gemma'nın topluluğa katkısı olacağını ve geliştiricilere sorumlu bir şekilde yapay zeka oluşturmada yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor. Bu hedef doğrultusunda Gemma ile birlikte Responsible Generative AI Toolkit (Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti) de tanıtıldı. Bu araç seti, hata ayıklama aracıyla birlikte Google'ın deneyimlerine dayanan yapay zeka geliştirme kılavuzunu da içeriyor.

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