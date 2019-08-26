10. Nesil Intel İşlemcili RedmiBook 14 geliyor

Redmi'nin 29 Ağustos'ta gerçekleştireceği etkinlikte birçok yeni ürün duyurması bekleniyor. Lansman kapsamında Redmi Note 8 serisi ve Redmi TV'nin tanıtılacağını zaten biliyorduk. Çinli şirket aynı etkinlikte yeni bir RedmiBook 14 dizüstü bilgisayar duyuracağını da doğruladı.

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RedmiBook 14'ün resmi tanıtım videosu, 10. Nesil Intel Core i7 işlemcilere sahip olacağını gösteriyor. Bundan sadece üç ay önce piyasaya sürülen ilk RedmiBook 14'te 8. Nesil Intel işlemcilere yer verilmişti. Redmi'nin bu anlamda ciddi bir yükseltmeye imza attığını söyleyebiliriz.

İşlemci henüz netleşmedi

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Lansman teaser'ı yenilenen model ile ilgili herhangi birsunmuyor. Ayrıca şirketin Intel'inişlemcisini mi yoksaişlemcisini mi kullandığı belli değil. Yeni dizüstü bilgisayarın daha iyi birile piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda da herhangi bir bilgi bulunmuyor.