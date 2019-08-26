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10. Nesil Intel İşlemcili RedmiBook 14 geliyor

Redmi markasının ilk dizüstü bilgisayarı RedmiBook 14, geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Şirket şimdi de cihazın 10. Nesil Intel işlemcili yeni versiyonunu çıkarıyor.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Redmi'nin 29 Ağustos'ta gerçekleştireceği etkinlikte birçok yeni ürün duyurması bekleniyor. Lansman kapsamında Redmi Note 8 serisi ve Redmi TV'nin tanıtılacağını zaten biliyorduk. Çinli şirket aynı etkinlikte yeni bir RedmiBook 14 dizüstü bilgisayar duyuracağını da doğruladı.
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RedmiBook 14'ün resmi tanıtım videosu, 10. Nesil Intel Core i7 işlemcilere sahip olacağını gösteriyor. Bundan sadece üç ay önce piyasaya sürülen ilk RedmiBook 14'te 8. Nesil Intel işlemcilere yer verilmişti. Redmi'nin bu anlamda ciddi bir yükseltmeye imza attığını söyleyebiliriz.

İşlemci henüz netleşmedi

Lansman teaser'ı yenilenen model ile ilgili herhangi bir ayrıntı sunmuyor. Ayrıca şirketin Intel'in 10 nm Ice Lake işlemcisini mi yoksa 14 nm Comet Lake işlemcisini mi kullandığı belli değil. Yeni dizüstü bilgisayarın daha iyi bir ekran kartı ile piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda da herhangi bir bilgi bulunmuyor.

https://www.weibo.com/5977021843/I3Pw1dSGN Yorum Yaz
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smart1978 9 dk.
DELL 10. nesil Intel islemcilerinde ilk cikartan olmustu...
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