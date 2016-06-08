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10. nesil Honda Civic Hatchback kamuflajlı haliyle görüntülendi

Geçtiğimiz sene 10. nesil sedan modeli duyurulan Honda Civic'in hatchback versiyonu Alp'lerde kamuflajlı olarak görüntülendi. Modelin 2017 başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,8b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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 (2016 Honda Civic Sedan)
Honda'nın başarılı orta sınıf modeli Civic geçtiğimiz sene New York Otomobil fuarında tanıtılan 10. jenerasyonuyla yenilenmişti. Şu ana kadar sedan ve coupe versiyonları ortaya çıkan aracın hatchback versiyonu ise suskunluğunu koruyordu.
Kamuflajlı Civic Hatchback'e ait internete düşen yeni görseller aracın nihai tasarımını dair ipuçları barındırıyor. Alp'lerdeki testleri esnasında görüntülenen aracın ekim ayındaki 2016 Paris Auto Show'da tanıtılması bekleniyor. Yeni Civic Hatchback'in 2017'nin ilk aylarında Avrupa pazarında satışa sunulması planlanırken daha sonrasında ABD ve diğer pazarlara da ihraç edilmesi bekleniyor. 10. nesil Civic Sedan'ın DNAsının %80'ini taşıyacak olan modelin bu nedenle ön yüzüne ait tasarım bilgisine sahibiz de denilebilir.
Yeni Civic Hatchback'in Avrupalı rakipleri karşısında ne şekilde mücadele edeceğini bekleyip hep birlikte göreceğiz.

http://www.topspeed.com/cars/honda/2016-honda-civic-hatchback-ar172618/picture678776.html#main Yorum Yaz
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BekirHan 3 yıl
Yok öyle birşey. Dizel hala piyasayı domine ediyor. Turbo ise benzi motorlarda bile görülmeye başlıyor artık yavaş yavaş verim kısıtından dolayı. Sadece akustik komforu diğerlerinden düşük diye teknolojik olarak çok daha üstün olan bir motor türünü yargılaman çok komik. Not: dizel sistemleri üreticisinde çalışan birisi...
benhuraxu
Siz siz olun atmosferik benzinli araç alın. Turbo ve dizel aşagılıktır. Biraz daha az yakıyor diye o traktör motorlu araçları alırsanız yazık olur. Hele düşük hacimli turbo motor alirsaniz araca yardimci eleman olmak yerine araci çeken turbo kisa surede bozulabilir.

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LastShip 3 yıl
Nerde eski honda..
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benhuraxu 3 yıl
Siz siz olun atmosferik benzinli araç alın. Turbo ve dizel aşagılıktır. Biraz daha az yakıyor diye o traktör motorlu araçları alırsanız yazık olur. Hele düşük hacimli turbo motor alirsaniz araca yardimci eleman olmak yerine araci çeken turbo kisa surede bozulabilir.
1 Yanıt Yanıtla
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aycibin 3 yıl benhuraxu
benhuraxu
Siz siz olun atmosferik benzinli araç alın. Turbo ve dizel aşagılıktır. Biraz daha az yakıyor diye o traktör motorlu araçları alırsanız yazık olur. Hele düşük hacimli turbo motor alirsaniz araca yardimci eleman olmak yerine araci çeken turbo kisa surede bozulabilir.

Artık herkes turboya geçti.benzinliler bu sayede hem dizel gibi düşük devirde güçlü hem üst devirlerin performans avantajını bir arada sunuyor.ariza çıkaran duymadım uzun zamandır
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Bfg10k 3 yıl
Bu araç 2016 sonunda Türkiye'de olacak ve satış rekorları kıracak. 1.6 benzinli, 1.5 benzinli turbo ve 1.5 dizel ile geleceği için piyasanın ırzına geçecek.
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D][ABLO 3 yıl
Deadp00L
Yeni kasanın önü eskisinden daha mı çirkin yoksa bana mı öyle geliyor?

bence bu daha guzel , daha klas duruyor . tabi zevk meselesi ben sahsen yeni kasayı cok begendim
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Keops1035 3 yıl
sanırım 2006 uzay kasadan sonra tasarım çizgisi hantallıkta tavan yapacak. Nerde o bebek gibi sivri burun aerodinamiğin kralı tasarım pehhh hondaa :(
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GrıezmaNN 3 yıl
Yeni kasanın önü eskisinden daha mı çirkin yoksa bana mı öyle geliyor?
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aycibin 3 yıl
Yazık cagdisi vergi sistemimiz yüzünden honda piyasada hakettiği yeri bulamiyor.avrupadaki 1.8lt(143bg) motorla satılsa 15bin tl daha pahali satilmasi gerek.mecburen dandik 1.6'larla idare ediyor.yeni kasada 1.6 turbo falan olursa iyi olur
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YokCrysis 3 yıl
Volvo nun kamuflajından sonra bu kamuflaja kamuflaj denmez
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