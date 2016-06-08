10. nesil Honda Civic Hatchback kamuflajlı haliyle görüntülendi

(2016 Honda Civic Sedan)

Honda'nın başarılı orta sınıf modeli Civic geçtiğimiz sene New York Otomobil fuarında tanıtılan 10. jenerasyonuyla yenilenmişti. Şu ana kadar sedan ve coupe versiyonları ortaya çıkan aracın hatchback versiyonu ise suskunluğunu koruyordu.

Kamuflajlı Civic Hatchback'e ait internete düşen yeni görseller aracın nihai tasarımını dair ipuçları barındırıyor. Alp'lerdeki testleri esnasında görüntülenen aracın ekim ayındaki 2016 Paris Auto Show'da tanıtılması bekleniyor. Yeni Civic Hatchback'in 2017'nin ilk aylarında Avrupa pazarında satışa sunulması planlanırken daha sonrasında ABD ve diğer pazarlara da ihraç edilmesi bekleniyor. 10. nesil Civic Sedan'ın DNAsının %80'ini taşıyacak olan modelin bu nedenle ön yüzüne ait tasarım bilgisine sahibiz de denilebilir.

Yeni Civic Hatchback'in Avrupalı rakipleri karşısında ne şekilde mücadele edeceğini bekleyip hep birlikte göreceğiz.

http://www.topspeed.com/cars/honda/2016-honda-civic-hatchback-ar172618/picture678776.html#main