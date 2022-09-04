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    100 dolarlık Redmi A1'in canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

    Önümüzdeki hafta içinde tanıtılamsı planlanan Redmi A1'in görüntüleri ve teknik özellikleri internete düştü. Cihaz Xiaomi'nin ürün yelpazesindeki en uygun fiyatlı akıllı telefon olacak.
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    100 dolarlık Redmi A1'in canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya
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    Yakında tanıtılması beklenen Redmi A1'in basın görselleri, canlı görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Yeni model Xiaomi'nin ürün yelpazesindeki en uygun fiyatlı akıllı telefon olacak. Gelen bilgiler 100 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacağı yönünde.

    100 dolarlık Redmi A1'in canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya
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    Damla çentikli tasarıma sahip cihazın ön panelinde 5 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Arka panelinde ise 8 ve 2 megapiksel sensör içeren Xiaomi 11 Lite modelindekine benzer bir kamera ünitesi var. Deri dokulu arka panel kaplaması ise dikkat çeken detaylar arasında.

    100 dolarlık Redmi A1'in canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya
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    Plus modeli de piyasaya sürülecek

    Redmi A1 gücünü MediaTek Helio A22 yonga setinden alacak. Akıllı telefon düşük seviye cihazlar için özel olarak tasarlanmış MIUI Lite arayüzü ile gelecek. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 10 watt şarj destekli 5.000 mAh bataryasından alacak.

    100 dolarlık Redmi A1'in canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya
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    Redmi A1'in HD+ çözünürlükte 6.52 inç IPS ekran taşıyacağı bildiriliyor. Akıllı telefon 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile sunulacak. Cihazın 6 Eylül tarihinde duyurulması planlanıyor. Şirket bir de Redmi A1 Plus versiyonunu çıkaracak. İki model arasındaki tek fark Plus'ın parmak izi tarayıcısı içermesi olacak.

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