    Geely'nin 523 beygirlik hibrit sedan modeli Çin'de ön satışa sunuldu

    Geely’nin Lynk & Co 10 EM-P modeli; 523 hp gücü ve gelişmiş G-Pilot H7 sistemiyle Çin'de ön satışa sunuldu. Söz konusu model, performans ve konforu bir arada sunuyor.

    Geely'nin 523 beygirlik hibrit sedan modeli ön satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Çinli Geely'nin performans odaklı şarj edilebilir hibrit sedan modeli Lynk & Co 10 EM-P, Çin’de 26.720 dolar başlangıç fiyatıyla ön satışa çıktı. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip bu model, 523 beygir gücü ve Nvidia destekli 700 TOPS işlem gücüne sahip G-Pilot H7 sürücü destek sistemiyle dikkat çekiyor.

    Dış tasarımında sportif ve şık çizgiler taşıyan 10 EM-P, LED gündüz farları, tampon içine gizlenmiş ana aydınlatmaları, boydan boya uzanan stop lambası ve aktif arka spoyler gibi detaylarla öne çıkıyor. Çift renkli gövdeye ve gizli kapı kollarına sahip olan modelde ayrıca LiDAR sensörü de bulunuyor.

    Söz konusu model; 5050 mm uzunluğa, 1966 mm genişliğe, 1487 mm yüksekliğe ve 3005 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin ön aksında çift salıncaklı, arka aksında ise beş noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sistemi kullanılmış.

    Geely'nin 523 beygirlik hibrit sedan modeli ön satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    İç mekânda ise 15,4 inç dokunmatik ekran, 12,6 inç LCD gösterge paneli ve 25,6 inç head-up display yer alıyor. Vites seçininin direksiyon kolonunda yer aldığı modelin bilgi-eğlence sistemi Snapdragon 8295 işlemci ve Flyme Auto işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Opsiyonel olarak sunulan 23 hoparlörlü Harman/Kardon ses sistemi de aracın dikkat çeken donanımları arasında.

    Lynk & Co 10 EM-P'nin arka koltukları VIP konforunda tasarlanmış. Söz konusu koltuklarda ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları bulunuyor. Sağ arka koltukta 15 kg taşıma kapasiteli katlanabilir masa bulunuyor. Araç ayrıca 5,7 litrelik entegre bir mini buzdolabı, 50W kablosuz telefon şarj ünitesi ve 256 renkli ambiyans aydınlatma gibi özelliklere sahip.

    Otomobildeki gelişmiş G-Pilot H7 sürücü yardım sistemi, tavan üzerindeki LiDAR ve 28 adet sensörle (yüksek çözünürlüklü kameralar ve radarlar) destekleniyor. Nvidia Drive Thor işlemcisi sayesinde 700 TOPS işlem gücü sunan sistem, Navigate on Autopilot özelliği ile şehir içi yollarda sürücü kontrolünde otonom sürüş yapabiliyor.

    Geely'nin 523 beygirlik hibrit sedan modeli ön satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Sedan modelde 1.5 litrelik turbo benzinli motor 161 hp güç üretirken, üç kademeli DHT Evo şanzıman, ön akstaki iki elektrik motoru ve arka akstaki 121 hp elektrik motoru ile toplamda 523 hp güç ve 755 Nm tork açığa çıkıyor. Batarya tarafında ise 18,4 kWsa kapasiteli LFP paketi 100 km elektrikli menzil sağlarken, 38,2 kWsa kapasiteli LFP batarya 192 km’ye kadar saf elektrik sürüşü sunuyor.

    Küçük bataryalı model, 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlarken büyük bataryalı seçenekte bu süre 5,1 saniyeye kadar düşüyor. Maksimum hız 210 km/s olarak açıklandı.

