Geely'nin 523 beygirlik hibrit sedan modeli Çin'de ön satışa sunuldu

Dış tasarımında sportif ve şık çizgiler taşıyan 10 EM-P, LED gündüz farları, tampon içine gizlenmiş ana aydınlatmaları, boydan boya uzanan stop lambası ve aktif arka spoyler gibi detaylarla öne çıkıyor. Çift renkli gövdeye ve gizli kapı kollarına sahip olan modelde ayrıca LiDAR sensörü de bulunuyor.
Söz konusu model; 5050 mm uzunluğa, 1966 mm genişliğe, 1487 mm yüksekliğe ve 3005 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin ön aksında çift salıncaklı, arka aksında ise beş noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sistemi kullanılmış.
Lynk & Co 10 EM-P'nin arka koltukları VIP konforunda tasarlanmış. Söz konusu koltuklarda ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları bulunuyor. Sağ arka koltukta 15 kg taşıma kapasiteli katlanabilir masa bulunuyor. Araç ayrıca 5,7 litrelik entegre bir mini buzdolabı, 50W kablosuz telefon şarj ünitesi ve 256 renkli ambiyans aydınlatma gibi özelliklere sahip.
Otomobildeki gelişmiş G-Pilot H7 sürücü yardım sistemi, tavan üzerindeki LiDAR ve 28 adet sensörle (yüksek çözünürlüklü kameralar ve radarlar) destekleniyor. Nvidia Drive Thor işlemcisi sayesinde 700 TOPS işlem gücü sunan sistem, Navigate on Autopilot özelliği ile şehir içi yollarda sürücü kontrolünde otonom sürüş yapabiliyor.
Küçük bataryalı model, 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlarken büyük bataryalı seçenekte bu süre 5,1 saniyeye kadar düşüyor. Maksimum hız 210 km/s olarak açıklandı.
