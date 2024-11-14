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    Avustralya, 70 GW kapasiteli dünyanın en büyük yenilenebilir enerji merkezini kuracak: Ülke büyüklüğünde!

    Avustralya, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji merkezini inşa etmeyi planlıyor. 70 GW kapasiteli dev proje, Slovenya ve El Salvador gibi ülkelerden daha büyük bir alana yayılacak.
    Avustralya, dünyanın en büyük enerji merkezini kuracak Tam Boyutta Gör
    Avustralya, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji merkezini inşa etmeyi planlıyor. Western Green Energy Hub isimli merkez, daha önce planlanan 50 GW yerine artık 70 GW kapasiteye sahip olacak. Dev proje tamamlandığında, Slovenya ve El Salvador gibi ülkelerinden daha büyük bir alana yayılacak.

    Batı Avustralya'nın güneydoğusunda inşa edilmesi planlanan proje, 22.700 kilometrekarelik bir alanı kaplayacak ve 35 güneş enerjisi çiftliğine yayılmış 60 milyon güneş paneline ev sahipliği yapacak. Projede ayrıca, 7 MW ile 20 MW arasında değişen 3.000 rüzgar türbini yer alacak.

    Avustralya, dünyanın en büyük enerji merkezini kuracak

    Avustralya'nın mevcut tüketiminin dörtte üçü kadar elektrik üretecek

    Uzun soluklu dev projede güneş çiftliklerinin inşasının 7 aşamada ve 30 yıllık sürede gerçekleştirilmesi planlanıyor. Merkez tamamlandığında, her biri 2-3 GW kapasiteye sahip 35 adet düğüme sahip olacak ve yılda 200 TWh'den fazla elektrik üretecek. Bu rakam, Avustralya'nın mevcut elektrik üretim miktarının (274 TWh) dörtte üçüne denk geliyor.

    Avustralya, dünyanın en büyük enerji merkezini kuracak
    Projenin, 2050 yılına kadar Avustralya'nın temiz enerjiye geçişinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Projenin tahmini maliyeti ise 100 milyar Avustralya doları (65,58 milyar dolar).

    Projenin gerçekleşmesi için uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında, geliştiriciler önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji alanındaki teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmesi konusunda istekliler. Kara rüzgar türbinlerinin genellikle 7 MW kapasiteye sahip olsa da, Western Green Energy Hub bu proje için 20 MW kadar güç üretebilen türbin seçeneklerini değerlendiriyor.

    Yeşil hidrojen üretimi de gerçekleştirilecek

    Tesiste ayrıca elektrolizörler ile yeşil hidrojen üretiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.  Birinci aşama tamamlandıktan sonra, tesisin yılda 330.000 ton yeşil hidrojen üretmesi bekleniyor. Proje tamamen tamamlandığında ise, hidrojen üretiminin yılda 3,5 milyon tona ulaşması planlanıyor. Aynı zamanda yeşil amonyak üretiminin de gerçekleştirilmesi planlar dahilinde. 

    Projenin diğer bileşenleri arasında veri merkezleri, atölyeler ve üretim tesisleri, yaklaşık 8.000 kişilik kapasiteye sahip bir işçi köyü ve kıyı boyunca uzanan bir altyapı koridoru yer alıyor. Kıyı ve açık deniz bileşenleri ise bir deniz boşaltma tesisi, tuzdan arındırma tesisi, tuzlu su boru hattı ve bir amonyak ihracat boru hattından oluşuyor.

    Kaynakça https://research.csiro.au/hyresource/western-green-energy-hub/ https://interestingengineering.com/energy/worlds-largest-renewable-energy-plant-australia
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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