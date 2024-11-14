Avustralya, 70 GW kapasiteli dünyanın en büyük yenilenebilir enerji merkezini kuracak: Ülke büyüklüğünde!

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Tam Boyutta Gör Avustralya, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji merkezini inşa etmeyi planlıyor. Western Green Energy Hub isimli merkez, daha önce planlanan 50 GW yerine artık 70 GW kapasiteye sahip olacak. Dev proje tamamlandığında, Slovenya ve El Salvador gibi ülkelerinden daha büyük bir alana yayılacak.

Batı Avustralya'nın güneydoğusunda inşa edilmesi planlanan proje, 22.700 kilometrekarelik bir alanı kaplayacak ve 35 güneş enerjisi çiftliğine yayılmış 60 milyon güneş paneline ev sahipliği yapacak. Projede ayrıca, 7 MW ile 20 MW arasında değişen 3.000 rüzgar türbini yer alacak.

Avustralya'nın mevcut tüketiminin dörtte üçü kadar elektrik üretecek

Uzun soluklu dev projede güneş çiftliklerinin inşasının 7 aşamada ve 30 yıllık sürede gerçekleştirilmesi planlanıyor. Merkez tamamlandığında, her biri 2-3 GW kapasiteye sahip 35 adet düğüme sahip olacak ve yılda 200 TWh'den fazla elektrik üretecek. Bu rakam, Avustralya'nın mevcut elektrik üretim miktarının (274 TWh) dörtte üçüne denk geliyor.

Projenin, 2050 yılına kadar Avustralya'nın temiz enerjiye geçişinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Projenin tahmini maliyeti ise 100 milyar Avustralya doları (65,58 milyar dolar).

Projenin gerçekleşmesi için uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında, geliştiriciler önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji alanındaki teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmesi konusunda istekliler. Kara rüzgar türbinlerinin genellikle 7 MW kapasiteye sahip olsa da, Western Green Energy Hub bu proje için 20 MW kadar güç üretebilen türbin seçeneklerini değerlendiriyor.

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Yeşil hidrojen üretimi de gerçekleştirilecek

Tesiste ayrıca elektrolizörler ile yeşil hidrojen üretiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Birinci aşama tamamlandıktan sonra, tesisin yılda 330.000 ton yeşil hidrojen üretmesi bekleniyor. Proje tamamen tamamlandığında ise, hidrojen üretiminin yılda 3,5 milyon tona ulaşması planlanıyor. Aynı zamanda yeşil amonyak üretiminin de gerçekleştirilmesi planlar dahilinde.

Projenin diğer bileşenleri arasında veri merkezleri, atölyeler ve üretim tesisleri, yaklaşık 8.000 kişilik kapasiteye sahip bir işçi köyü ve kıyı boyunca uzanan bir altyapı koridoru yer alıyor. Kıyı ve açık deniz bileşenleri ise bir deniz boşaltma tesisi, tuzdan arındırma tesisi, tuzlu su boru hattı ve bir amonyak ihracat boru hattından oluşuyor.

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