Avustralya, 70 GW kapasiteli dünyanın en büyük yenilenebilir enerji merkezini kuracak: Ülke büyüklüğünde!

- Avustralya'nın mevcut tüketiminin dörtte üçü kadar elektrik üretecek
- Yeşil hidrojen üretimi de gerçekleştirilecek
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Batı Avustralya'nın güneydoğusunda inşa edilmesi planlanan proje, 22.700 kilometrekarelik bir alanı kaplayacak ve 35 güneş enerjisi çiftliğine yayılmış 60 milyon güneş paneline ev sahipliği yapacak. Projede ayrıca, 7 MW ile 20 MW arasında değişen 3.000 rüzgar türbini yer alacak.
Avustralya'nın mevcut tüketiminin dörtte üçü kadar elektrik üretecek
Uzun soluklu dev projede güneş çiftliklerinin inşasının 7 aşamada ve 30 yıllık sürede gerçekleştirilmesi planlanıyor. Merkez tamamlandığında, her biri 2-3 GW kapasiteye sahip 35 adet düğüme sahip olacak ve yılda 200 TWh'den fazla elektrik üretecek. Bu rakam, Avustralya'nın mevcut elektrik üretim miktarının (274 TWh) dörtte üçüne denk geliyor.
Projenin gerçekleşmesi için uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında, geliştiriciler önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji alanındaki teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmesi konusunda istekliler. Kara rüzgar türbinlerinin genellikle 7 MW kapasiteye sahip olsa da, Western Green Energy Hub bu proje için 20 MW kadar güç üretebilen türbin seçeneklerini değerlendiriyor.
Yeşil hidrojen üretimi de gerçekleştirilecek
Tesiste ayrıca elektrolizörler ile yeşil hidrojen üretiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Birinci aşama tamamlandıktan sonra, tesisin yılda 330.000 ton yeşil hidrojen üretmesi bekleniyor. Proje tamamen tamamlandığında ise, hidrojen üretiminin yılda 3,5 milyon tona ulaşması planlanıyor. Aynı zamanda yeşil amonyak üretiminin de gerçekleştirilmesi planlar dahilinde.
Projenin diğer bileşenleri arasında veri merkezleri, atölyeler ve üretim tesisleri, yaklaşık 8.000 kişilik kapasiteye sahip bir işçi köyü ve kıyı boyunca uzanan bir altyapı koridoru yer alıyor. Kıyı ve açık deniz bileşenleri ise bir deniz boşaltma tesisi, tuzdan arındırma tesisi, tuzlu su boru hattı ve bir amonyak ihracat boru hattından oluşuyor.Kaynakça https://research.csiro.au/hyresource/western-green-energy-hub/ https://interestingengineering.com/energy/worlds-largest-renewable-energy-plant-australia Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir