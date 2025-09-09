Tesla, Megapack 3 ve Megablock ile enerji depolamada çıtayı yükseltti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen RE+ yenilenebilir enerji fuarı kapsamında iki yeni enerji depolama çözümünü tanıttı: Megapack 3 ve Megablock. Şirketin büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinin en yeni nesli olan bu ürünler, daha yüksek kapasite, daha hızlı kurulum ve daha düşük maliyet hedefliyor.

Megapack 3 ile güvenlik artıyor

Tam Boyutta Gör Megapack 3, Tesla’nın bugüne kadarki en güçlü sabit enerji depolama bataryası olarak öne çıkıyor. Yeni sistemde kullanılan 2,8 litrelik daha büyük hücreler, kapasiteyi 3,9 MWh’den yaklaşık 5 MWh’ye yükseltiyor. Ayrıca termal yönetim sisteminde yapılan sadeleştirmelerle bağlantı noktalarının %78 oranında azaltıldığı belirtiliyor. Bu sayede hem güvenilirlik hem de bakım kolaylığı artıyor.

Asıl olay Megablock

Ancak etkinliğin asıl dikkat çeken ürünü Megablock oldu. Bu çözüm, dört Megapack 3 ünitesinin yüksek voltaj trafosu ve şalt ekipmanlarıyla birlikte tek bir blok halinde sunulması sayesinde sahada kurulum süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Tesla’ya göre Megablock, %23 daha hızlı kurulabiliyor ve proje bazında %40’a varan inşaat maliyeti tasarrufu sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin enerji ve şarj operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Mike Snyder, Megablock ile 20 iş günü içinde 1 GWh enerji depolama kapasitesinin devreye alınabileceğini ifade etti. Ayrıca sistemin dönüm başına 248 MWh enerji yoğunluğuna ulaştığı, yani daha az alanda daha fazla depolama imkânı sunduğu vurgulandı.

Megablock’un teknik özellikleri arasında 20 MWh AC kapasite, 25 yıllık kullanım ömrü, 10 binden fazla şarj-deşarj döngüsü ve -40°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda çalışma yeteneği yer alıyor. Sistemin %91 verimlilik oranına ulaştığı belirtiliyor. Megablock, 2026’nın ikinci yarısında teslimatlara başlayacak.

Tesla, Mart ayında duyurduğu Houston’daki yeni Megafactory projesinde Megapack 3 üretimine 2026 sonunda başlamayı planlıyor. Fabrikanın yıllık 50 GWh üretim kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

Şirket, 2025’te toplam 36 GWh enerji depolama kapasitesi kurmayı hedeflerken, küresel ölçekte ihtiyacın yıllık 2,3 TWh’ye ulaştığını ve talebin mevcut kapasitenin çok üzerinde olduğunu vurguladı.

