Tesla, Megapack 3 ve Megablock ile enerji depolamada çıtayı yükseltti

Megapack 3 ile güvenlik artıyor
Asıl olay Megablock
Ancak etkinliğin asıl dikkat çeken ürünü Megablock oldu. Bu çözüm, dört Megapack 3 ünitesinin yüksek voltaj trafosu ve şalt ekipmanlarıyla birlikte tek bir blok halinde sunulması sayesinde sahada kurulum süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Tesla’ya göre Megablock, %23 daha hızlı kurulabiliyor ve proje bazında %40’a varan inşaat maliyeti tasarrufu sağlayabiliyor.
Megablock’un teknik özellikleri arasında 20 MWh AC kapasite, 25 yıllık kullanım ömrü, 10 binden fazla şarj-deşarj döngüsü ve -40°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda çalışma yeteneği yer alıyor. Sistemin %91 verimlilik oranına ulaştığı belirtiliyor. Megablock, 2026’nın ikinci yarısında teslimatlara başlayacak.
Tesla, Mart ayında duyurduğu Houston’daki yeni Megafactory projesinde Megapack 3 üretimine 2026 sonunda başlamayı planlıyor. Fabrikanın yıllık 50 GWh üretim kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.
Şirket, 2025’te toplam 36 GWh enerji depolama kapasitesi kurmayı hedeflerken, küresel ölçekte ihtiyacın yıllık 2,3 TWh’ye ulaştığını ve talebin mevcut kapasitenin çok üzerinde olduğunu vurguladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?