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1000'den fazla kripto projesinin "öldüğü" düşünülüyor

Yayınlanan bir rapora göre "ölü" olarak nitelendirilen ICO'ların ve kripto para birimlerinin toplamı 1000'i aştı. Piyasadaki yatırımcılar ICO'lara temkinli yaklaşıyor.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce yayınlanan TechCrunch raporuna göre; binden fazla kripto projesi, çoktan kullanılmayacak duruma geldi.
Kripto projesinin "ölü" olarak nitelendirilmesi için, söz konusu para biriminin: “terk edilmiş olması, dolandırıcılıkta kullanılması, web sitesinin işlem görmemesi, düğümünün olmaması, cüzdanında sorunlar olması, sosyal güncelleştirmelerinin olmaması, düşük hacimli olması veya geliştiricilerinin projeden uzaklaşması.” gerekmektedir. 
Coinopsy, “ölü” olanlar da dahil olmak üzere, çeşitli kripto paraların günlük yorumlarını sağlayan ve kendini "kripto para biyopsisi" olarak nitelendiren bir sistem. Bu sistemin listesine göre; 247 "ölü" kripto para birimi bulunuyor, bunların arasında "kriptodaki en başarılı ponzi şeması" olarak nitelendirilen Bitconnect de bulunuyor.
Coinopsy'ye benzer bir sistemi olan DeadCoins de 830 adet “ölü” kripto para birimini gösteriyor. Gösterilenler arasında, hileli uygulamalar bulunduğu için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından kapatılan Titanyum Blockchain Altyapı Hizmetleri ICO'su da yer alıyor.
SEC'in yaptığı basın açıklamasına göre; Titanium, ABD ve diğer ülkelerden gelen yatırımcılardan 21 milyon dolar topladı. SEC, yaptığı açıklamada, yatırımcıları, ICO'lar konusunda uyardı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu:" Yatırımcıları, yatırımlarını ICO'lar üzerinden değerlendirme düşüncelerinde dikkatli olmaya çağırıyoruz." dedi. 
2018'de ICO'ların hacmi 13.7 milyar dolara ulaştı. TechCrunch'a göre, aldatmaca ve ölü ICO'lar 2017'de yaklaşık 1 milyar dolar topladı. 
21 Haziran'da, Nasdaq CEO'su Adena Friedman, ICO'ların perakende yatırımcılar için “ciddi riskler” taşıdığı uyarısında bulunarak, bu tür projelerin “neredeyse hiç gözetim altında olmadıklarını" iddia etti. Ayrıca Haziran ayının başlarında John McAfee, SEC'den gelen tehditlere bağlı olarak ICO'ları desteklemeyi bırakacağını söylemişti. Tüm bunlara dayanarak ICO'ların iyi bir geleceğinin olmadığı yorumunda bulunabiliriz. 

https://cointelegraph.com/news/techcrunch-over-1000-crypto-projects-are-considered-dead-now Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 11 ay
Ne 1000 i, 1600 paranın 1550 si çöp...
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